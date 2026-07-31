尽管全球不确定性持续，新加坡制造业与服务业对未来六个月前景依然乐观

尽管全球充满不确定性，人工智能需求和重大活动支撑企业前景

新加坡国家统计局 (统计局) 表示，住宿公司对7月至12月的前景持乐观态度，预计一级方程式赛车和演唱会等重大活动，以及季节性旅游需求，将提振游客到访量和酒店入住率。 照片：商业时报档案照片

【新加坡】尽管地缘政治和经济不确定性加剧，制造业产业群和服务业的商业情绪对未来六个月的前景依然保持乐观。

这是根据政府对401家制造业公司和1600家服务业公司进行的调查得出的结论。

经济发展局在周五（7月31日）发布的《制造业产业群商业展望》调查中表示，加权24%的制造商预计情况将比第二季度有所改善，而12%的制造商则预计情况会恶化。

这得出的净加权余额为12%，即有12%的制造商对7月至12月期间的业务前景持积极看法，该数据较上一次调查下降了五个百分点。

与今年第二季度相比，净加权余额为26%的制造业公司预计第三季度的产量将会增加。

在争取出口订单方面，企业将来自海外竞争对手的价格竞争，以及包括地缘政治发展和关税在内的外部政治经济条件，列为两大主要挑战。

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在制造业产业群的各个集群中，精密工程领域最为乐观。这主要受全球对人工智能大力投资背景下，机械与系统领域中半导体相关设备公司的带动。

电子产品集群也保持乐观，半导体公司预计，用于人工智能应用的芯片需求强劲，将带来有利的市场环境。

相比之下，一般制造业产业群集群则不那么乐观，其主要担忧是材料、燃料和货运成本不断上涨，这给其2026年下半年的前景带来了压力。

化学品集群最为悲观，因为石化和石油领域的公司持续预计，中东原料供应中断将导致成本居高不下并挤压利润空间。

加权74%的制造商预计，2026年第三季度的就业水平将与第二季度基本持平。除交通工程外，所有集群都预计将增加员工人数。

新加坡国家统计局 (统计局) 在周五发布的另一份调查中表示，服务业对第三季度的就业前景同样保持乐观，净加权余额为10%。

该调查发现，行政与支持服务公司预计，为满足更强劲的需求，将在清洁、景观和安保领域增加招聘。

同样，休闲、社区和个人服务公司也计划招聘更多员工，以应对医疗保健和托儿服务需求的增长。

总体而言，服务业公司报告的净加权余额为13%，预计7月至12月的商业前景将更为有利。这一数据从上次调查中4月至9月期间的负4%回升。

上一次调查是在2月28日美国-以色列-伊朗冲突爆发后进行的。

此外，所有服务行业都预计7月至9月的营业收入将有所改善，净加权余额为14%的公司预计收入将增加。

统计局表示，住宿公司对7月至12月的前景持乐观态度，预计一级方程式赛车和演唱会等重大活动，以及季节性旅游需求，将提振游客到访量和酒店入住率。

批发贸易业同样乐观，电信和计算机批发商预计，企业采用人工智能将推动对人工智能优化服务器、存储和网络解决方案的需求。

在休闲、社区和个人服务领域，公司提到新幼儿园的开设、对人工智能相关培训课程的更强劲需求以及稳定的医疗保健需求。

行政与支持服务公司也预计，包括一级方程式赛车在内的重大活动将提振对安保服务的需求。

专业服务公司同样预计未来六个月的市场环境将是有利的。

统计局表示，会计师事务所预计审计业务将在下半年达到高峰，而广告公司则预测，随着客户在年末节庆季前加大营销力度，需求将会增强。