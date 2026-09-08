黄总理：新加坡“必须立即采取行动”提高政治职务薪金

POLITICAL SALARIES REVIEW

他补充道，部长加薪是维护政府原则的必要之举

黄总理表示，尽管在此时对政治职务薪金不作调整是政治上更为轻松的选择，但这“并非正确之举”。 照片：MDDI

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[新加坡] 总理 Lawrence Wong 在周二（9月8日）表示，政府在调整政治职务薪金方面一直表现克制，但“克制不能变成忽视”。

他指出，自2012年上一次修订以来，部长级薪金不仅落后于私营领域的同等职位，甚至落后于一些高级公务员，差距已“进一步拉大”。

在对新加坡政治薪金框架进行独立审查后，同时兼任财政部长一职的黄总理表示，他已决定“我们必须立即采取行动”上调薪金。

他说：“我们不能在原则上肯定一个框架，却在实践中无限期地忽视它。否则，久而久之，这个框架就会失去其意义。”

自2012年现行薪酬结构实施以来，政治职务薪金经历了多次定期检讨——但一直未作调整，尽管2017年曾有上调的建议。

黄总理指出，与此同时，私营领域、公共服务领域和司法机构的薪酬却在增长。“与私营领域相比，这种差距最为明显。但即使在公共服务领域，一些高级常任秘书的收入也比部长高。”

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他指出，多届政府“在不同时期都决定暂缓”调整部长薪金，他称这是出于充分的理由。

黄总理表示，尽管在此时对政治职务薪金不作调整是政治上更为轻松的选择，但这“并非正确之举”。

最新的检讨委员会于2025年12月任命，由总统顾问理事会成员 Gan Seow Kee 担任主席。

对其建议（于4月提交）的审议工作早前被推迟。公共服务统筹部长 Chan Chun Sing 在5月表示，需要更明确地了解中东冲突对经济前景的影响。

黄总理宣布，委员会的报告现已发布，政府接纳其建议，但薪金不会一次性上调。

他称政治职务薪金对新加坡人而言是“一个困难且情绪化的问题”，但他补充说，“我们不能仅仅因为它在政治上很困难就回避这个问题”。

黄总理说：“这不仅仅是薪酬的问题。”

“这最终关系到新加坡未来是否能继续拥有我们所需的优质政治领导层，以带领国家前进，并为新加坡人提供良好的服务。”