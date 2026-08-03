尽管中东供应链承压，新加坡7月PMI微升至51.4

人工智能驱动的半导体需求持续支撑制造业增长

关键的电子业采购经理指数上升0.2点至52.4，为连续第14个月扩张。 照片：商业时报资料图

【新加坡】尽管旷日持久的中东危机加剧了供应链压力，但在持续的人工智能相关上升周期的支撑下，新加坡7月份的制造业活动扩张步伐略有加快。

新加坡采购与材料管理学院 (SIPMM) 周一（8月3日）公布的数据显示，采购经理指数 (PMI) 从6月份的数据微升0.1点，于上月达到51.4。

这标志着该指数已连续12个月处于扩张区间。PMI读数高于50表示扩张，低于50则表示萎缩。

在制造业产业群内部，关键的电子业PMI上升0.2点至52.4，为连续第14个月扩张。

星展银行高级经济师Chua Han Teng指出，整体PMI和电子业PMI读数分别创下自2018年11月和2018年1月以来的新高。

SIPMM执行董事Stephen Poh表示，最新数据表明，新加坡的制造业产业群仍然受到人工智能驱动的半导体超级周期的提振，该周期正在推动强劲的订单流入和就业增长。

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他补充道：“然而，中东停火协议的破裂引发了供应链危机，导致投入品价格飙升，并严重影响了供应商的交货时间。”

前景展望

经济学家预计，人工智能相关需求将在短期内继续支撑制造业产业群，尽管其效益可能仍集中在电子及相关行业。

Chua表示，这些利好因素已足以抵消能源成本上涨和美国关税带来的压力。

他补充道：“预计2026年下半年超大规模数据中心运营商的强劲投资，将继续推动对新加坡电子产品的强劲出口需求，包括存储芯片和服务器相关产品。”

另外，7月份电子产品新出口订单指数升至52.6，为2018年中期以来的最高水平。与此同时，该行业的产成品指数连续第三个月处于收缩区间。

大华银行协理经济师Jester Koh表示，这表明半导体需求超过了供应，制造商正在消耗库存以满足不断增长的订单。

他表示：“这应能在未来几个月继续支撑电子制造业产业群，但这将取决于制造商扩大产能的能力。”

华侨银行首席经济师Selena Ling同样表示，产成品库存的迅速下降以及订单的增加，表明存在的是供应紧张而非需求不足。

但她提醒说，在与人工智能和电子无关的行业中，情况更为微妙。

尽管如此，近期前景依然乐观。

Ling指出，整体制造业产业群和电子业的前瞻性商业指数均保持在扩张区间，而Chua表示，这一点也得到了经济发展局最新商业预期调查的证实。

尽管如此，供应和成本压力可能导致未来几个月制造业产业群表现不均。

Koh表示，由于中东冲突再次升级，船运很可能已从苏伊士运河和曼德海峡航线，转向绕行好望角的更长航线，导致7月份供应商交货指数进一步恶化。

他补充道，投入成本的上涨在整体制造业产业群中也比电子业更为显著，这反映出能源价格和存储芯片价格的同时上涨。

Chua预计，由于中东紧张局势限制了原料供应并抑制了任何活动的反弹，化工产业集群在第三季度将继续面临阻力。

区域趋势

7月份，该区域的制造业产业群状况普遍改善，印度尼西亚重返扩张区间，泰国和菲律宾则达到数月来的高点。中国的指标有所减弱，而马来西亚的增长保持稳定。

中国官方制造业PMI从6月份的50.3降至7月份的49.2，跌入收缩区间。

由标普全球 (S&P Global) 编制的民间指数——RatingDog中国通用制造业PMI，同样从6月份的51.7放缓至50.9，为四个月来的低点。

RatingDog创始人Yao Yu表示，中国制造业产业群在7月份继续扩张，尽管产出和新订单的增长有所放缓。

他说，新出口订单三个月来首次重返扩张区间，就业持续增长，同时成本压力有所缓解。

Yao说：“然而，采购活动的减少和投入品库存的持续积压值得关注。”他补充说，预计未来增长将更为温和。

在亚洲其他地区，韩国的PMI从6月份的52.1升至7月份的53.1。

东南亚制造商也普遍报告情况好转。印度尼西亚重返扩张区间，其PMI从46.9大幅攀升至50.2，而越南的读数则从51.8升至52.9。

泰国和菲律宾均达到数月来的高点。泰国的PMI从53.6升至54.2，这是自去年12月以来的最高水平，也远高于其50.5的长期平均值。

菲律宾的PMI连续第三个月上升，从之前的50.9升至51.8，创五个月新高，表明在3月至6月的低迷状况后出现了温和改善。

马来西亚的PMI维持在50.7不变，在过去九个月中第七次处于扩张区间。