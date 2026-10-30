新加坡第三季度裁员人数增至4800人；居民失业率微升至3%：初步数据

人力部警示劳动力市场“正在浮现疲弱迹象”

第三季度总就业人数增加2万7700人，高于第二季度1万1400人的增幅，同比增长10.4%。 照片：海峡时报

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[新加坡] 根据新加坡人力部（MOM）于周五（10月30日）发布的初步数据，第三季度裁员人数从第二季度的4620人增至4800人，该部门同时警示“部分劳动力市场正在浮现疲弱迹象”。

人力部表示，裁员主要由业务重组所致，并集中在信息与通信、金融服务和制造业产业群。

9月份，公民失业率从8月份的3%微升至3.1%；涵盖永久居民的居民失业率则从2.9%微升至3%。总体失业率保持在2%不变。

第三季度总就业人数增加2万7700人，高于第二季度1万1400人的增幅，同比增长10.4%。

然而，大部分增长来自建筑业和制造业产业群的非居民雇员。人力部表示，居民就业主要由基本服务和公共服务领域支撑，但由于“全球经济的不确定性”，面向外部的行业增长依然疲软。

展望未来，人力部指出，“在持续的不确定性中，雇主在招聘和加薪方面仍持谨慎态度”，因为预计在未来三个月内招聘或加薪的公司比例均低于7月份的水平。