然而，在今年的高基数下，预计2027年非石油国内出口的增长将放缓至5%至7%

在第三季度同比增长45.8%后，当局再次上调全年非石油国内出口展望。 照片来源：海峡时报

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【新加坡】贸易机构新加坡企业发展局 (企发局) (Enterprise Singapore (EnterpriseSG)) 将2026年非石油国内出口 (NODX) 预测上调至30%至32%的增长。该机构指出，此次上调是由于“异常强劲的表现”以及“人工智能 (Artificial Intelligence) 相关需求的持续支撑”。

根据新加坡企业发展局 (企发局) 周二（11月24日）发布的季度评估报告，在第三季度同比增长45.8%之后，当局再次上调了全年非石油国内出口的展望。

第三季度的双位数增长延续了第二季度27.4%的扩张势头。这促使企发局将其官方预测范围从3%至5%上调。

然而，在今年的高基数之上，预计2027年非石油国内出口的增长将放缓至5%至7%。

企发局还警告称，下行风险包括“人工智能相关需求的调整幅度超出预期，以及中东地区的长期冲突”。

关税问题退居次要

虽然美国政府在2026年初对国际贸易采取的重关税策略引发了担忧，但对半导体和制药业的重大豁免缓解了部分初步的忧虑。这两个行业是新加坡制造业产业群 (Manufacturing) 的关键组成部分。

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华侨银行 (OCBC) 首席经济师 Selena Ling 在接受《商业时报》采访时表示：“关税问题显然已退居次要。”她指出，2026年电子产品非石油国内出口的表现异常出色。

第三季度非石油国内出口的增长继续由电子产品出口推动，其同比增长率从第二季度的88.1%飙升至创纪录的117%。

电子产业群的集成电路（83.2%）、磁盘媒体产品（313.7%）和个人电脑（166.3%）的出货量均实现同比增长。

非电子行业的出口也为增长提供了支持，其第三季度的出货量增幅为20.8%，高于此前的8%。

企发局将这一增长归因于“船体和船舶结构的大宗出口支撑”，以及特殊机械（40.2%）和非货币黄金（70.1%）出货量的增长。

Ling 指出，新加坡2026年出口的强劲表现“也可能是由于在预期关税实施前提前出货所致”，而全球人工智能资本开支的提振作用，也可能使得增长在2027年面临“更具挑战性”的基数效应下趋于正常化。

Moody’s Analytics 高级经济师 Denise Cheok 指出，人工智能相关需求“为抵御关税和地缘政治逆风提供了缓冲”。

然而，她向《商业时报》表示，投资者对人工智能融资和估值的担忧日益加剧，加上人工智能使用和数据中心运营的监管存在不确定性，“对人工智能热潮日益增长的依赖，使经济越来越容易受到调整的影响。”

人工智能泡沫？或许并非如此

当被问及美国对东南亚出口先进人工智能芯片的限制是否会损害电子行业时，马来亚银行 (Maybank) 经济师 Brian Lee 告诉《商业时报》，新限制对新加坡出口的直接影响应该有限，不过“如果该地区的数据中心投资放缓，可能会对电子产品需求产生二阶效应”。

S&P Global Ratings 高级经济师 Vishrut Rana 指出，美国新的芯片出口管制以及市场对高昂的人工智能相关基础设施支出的担忧等事态发展，“可能会在未来几个季度抑制全球投资计划”。

然而，他告诉《商业时报》：“来自亚洲经济体的电子基础设施订单储备依然强劲”。

尽管行业内的超大规模运营商（即推动人工智能扩张的云和数据中心运营商）已预告资本开支增长将放缓，但 S&P Global Ratings 仍然估计，顶级超大规模运营商在2027年的资本开支将超过2026年。

Ling 表示，如果这些超大规模运营商同时撤回投资，可能会引发全球人工智能产业的突然崩溃，从而“冲击半导体、先进封装、设备以及新加坡相关的贸易和制造业产业群活动”。但她补充说，这种“人工智能泡沫情景”并非她的基本预测。

Cheok 说：“一次金融调整未必会导致科技出口崩溃。21世纪初的互联网泡沫破裂并没有终结通信基础设施的建设。同样，人工智能的萧条也不太可能终结对芯片的需求。”

贸易伙伴

2026年第三季度，新加坡对主要出口市场的非石油国内出口均实现增长，其中美国（74.4%）、中国大陆（46.6%）和台湾（58.5%）领先。

电子产品非石油国内出口的增长主要由美国、台湾和韩国推动，而非电子产品非石油国内出口的增长则由中国大陆、香港和韩国引领。

商品贸易总额增长44.4%，高于第二季度的40%；服务贸易总额增长14.6%，高于第二季度的12.1%。