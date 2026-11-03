Grace Fu：新加坡将在“未来几天内”批准亚细安烟霾协调中心协定

该协定须在六个成员国批准后方可生效

Fu表示，新加坡已提议提供民事援助以支持印尼消防员，并为布云造雨提供业务支持。 照片：路透社

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【新加坡】随着新加坡准备在2027年接任区域组织主席国，我国将在未来几天内批准一项设立亚细安烟霾协调中心的协定。

永续发展与环境部长Grace Fu周二（11月3日）在国会上表示，新加坡将与其他成员国合作，加强执行于2002年首次签署的《亚细安跨境烟霾污染协定》（AATHP）。

设立亚细安跨境烟霾污染控制协调中心的协定，需在六个亚细安成员国批准后方可生效。

Fu在回答有关近期烟霾事件的国会提问时表示，新加坡将在“未来几天内”提交批准书。“我们将积极鼓励其他亚细安成员国也这么做。”

该协调中心将设在印度尼西亚，旨在加强区域在管理土地和森林火灾方面的合作与协调。她指出，这些火灾主要是由人类活动造成的，例如排干泥炭地和刀耕火种的土地清理方式。

Fu表示，除了批准设立协定，新加坡还将与其他亚细安国家合作，加强应对跨境烟霾根本原因的举措，包括可持续的土地和泥炭地管理，以及农作物焚烧指导方针。

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她指出，一些亚细安成员国已表示，打算在即将召开的组织会议上提出跨境烟霾问题。Fu表示，新加坡将支持这些讨论，并分享其针对造成烟霾的公司的拟议行动。

新加坡的空气污染指数于9月初首次达到“不健康”水平，随后在10月16日于多个地区进入“非常不健康”范围，并于10月25日晚间回落至“良好至中等”范围。

区域对策

Fu表示，新加坡一直通过双边和亚细安平台，与区域邻国合作解决跨境烟霾问题。她指出，这些努力包括早在5月旱季来临前就呼吁各方加强警惕与合作。

部长指出，《亚细安跨境烟霾污染协定》（AATHP）是成员国预防、监测和缓解火灾及其造成的烟霾的关键框架。

Fu还表示，新加坡已提议提供民事援助以支持印尼消防员，并为布云造雨提供业务支持。

然而，印度尼西亚于10月19日通知新加坡，表示该国有能力应对局势，不需要外国援助。

她表示，两国在跨境烟霾污染问题上的合作，符合双方在6月签署的环境合作谅解备忘录。

Fu补充道：“新加坡尊重印度尼西亚的主权及其对其需求的评估，包括成立联合区域消防工作组是否会有所帮助。”