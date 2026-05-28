人力部：通胀放缓，新加坡2025年实际工资增长4%，名义工资增长放缓

去年加薪公司减少，但盈利机构比例有所增长

展望未来，人力部预计，在地缘政治和通胀不确定性的背景下，实际工资增长将保持“积极但温和”的态势。 照片：TAY CHU YI, BT

【新加坡】人力部（MOM）周四（5月28日）公布的数据显示，在良好的商业环境和通胀放缓的背景下，新加坡2025年的实际工资增幅加快至4%，高于前一年的3.2%。

人力部最新的薪金做法报告指出，尽管如此，为同一雇主工作至少一年的全职本地雇员的名义工资增长从2024年的5.6%放缓至4.9%。

名义总工资包括雇主缴交的公积金（CPF）。

人力部指出，名义工资增长的放缓与通胀缓解同步发生，这可能减轻了公司上调名义工资的压力。整体通胀率从2024年的2.4%放缓至2025年的0.9%。

人力部表示：“名义与实际工资增长率之间的差距收窄，表明较低的通胀率有助于支撑员工的生活水平。”

与此同时，2025年为员工加薪的公司比例有所下降，尽管盈利企业的比例有所上升。

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

人力部指出，总体而言，在“良好的商业环境和通胀放缓”的背景下，新加坡的劳动力市场在2025年继续实现积极的工资增长。

“尽管名义工资增长较2024年的强劲势头有所放缓，但实际工资得到改善，支撑了员工的购买力。”

展望未来，人力部预计，在地缘政治和通胀不确定性的背景下，实际工资增长将保持“积极但温和”的态势，而公司在加薪方面可能会更为谨慎。

各行业薪金

2025年，所有行业薪金继续增长，但大部分行业的增幅较2024年有所放缓。人力部补充说，这表明“在更为谨慎的商业环境下，薪金增长势头有所放缓”。

人力部表示，在对专业人士、经理和执行人员的持续需求下，金融服务（5.9%）和保险服务（6.6%）领域录得“相对强劲”的薪金增长。

行政与支持服务业的薪金增幅最高，达到7.5%，这得益于渐进式薪金模式和本地员工薪金门槛要求对低薪工人的支持。

另一方面，住宿业的薪金增长放缓幅度最大，从2024年的5.5%降至2025年的3.9%。这是由于在2022年和2023年疫情后的招聘热潮过后，劳动力需求趋于稳定。

建筑业的薪金增长也出现显著放缓，从上一年的5.5%降至2025年的4%。

加薪公司减少

2025年，为员工加薪的公司比例从前一年的78.3%下降至72.4%。维持薪金不变的公司比例也有所增加，从2024年的18.5%升至24.5%。

人力部表示，这些趋势显示出“在薪金方面更为谨慎的迹象”。尽管如此，该部门也指出，大多数机构仍在加薪，而留住员工是这些公司加薪的最常见原因。

人力部补充说，普通员工（4.8%）、初级管理层（5.1%）和高级管理层（4.9%）的薪金增长均呈“积极但温和”的态势。

报告指出，2025年不同员工群体之间的薪金增长差异有所收窄，表明薪金增长更具普遍性。

人力部表示，2025年有“小部分”（3.1%）的公司进行了减薪，平均减薪幅度为3.7%。

“这些公司的经营表现普遍不如前一年，导致部分公司实施减薪。”

盈利公司比例增加

与此同时，报称盈利的企业比例从2024年的80.8%上升至83.1%。人力部指出，这反映了“在新加坡经济持续增长的背景下，商业环境相对有利”。

此外，报告盈利能力稳定或有所改善的公司比例从之前的62.7%上升至64.1%，报告补充道，这“表明财务状况稳定的公司份额正在增加”。

与此同时，盈利能力下降的公司比例从之前的18.2%微升至19%；而出现亏损的公司比例则从19.2%降至16.9%。

不同行业和不同规模公司的盈利能力表现不一。在金融服务和保险服务以及批发贸易业中，按公司规模划分的盈利能力差距更为明显，其中规模较小的盈利公司较少，而规模较大的公司则有更多盈利业务。

人力部表示：“这表明，尽管这些行业是经济增长的主要驱动力，但规模较小的公司可能面临更大的成本压力，侵蚀了其利润率，而规模较大的公司则处于更有利的位置来推动财务表现。”

人力部表示，虽然2025年有74.2%的机构实施了至少一项灵活薪金制度的组成部分，但整体采用率仍在持续逐步下降。

在私营领域，可变动薪金占总薪金的13%，与前一年的13.2%基本持平。

人力部的这项调查于2025年11月17日至2026年3月30日期间进行，调查对象为拥有至少10名员工的私营领域实体。调查结果涵盖了约6236家公司，反映了超过一百万名员工的薪金状况。