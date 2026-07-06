新加坡5月零售销售增长3%，不及市场预期
多数零售领域销售额录得同比增长
- 经季节性调整后，5月份零售销售额环比下降2.3%。 照片：BT资料图
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【新加坡】新加坡统计局周一（7月6日）公布的数据显示，继4月份录得5.4%的增长后，该国5月份的零售销售额同比增长3%。
然而，这一数据未达到私营领域经济学家的预期。此前，他们在Bloomberg的一项调查中预测的增长中位数为6.5%。
5月份，多数零售领域销售额录得同比增长。其中，休闲娱乐用品、钟表和珠宝以及加油站的增幅领先。
若不包括机动车销售，零售销售额增长3.7%，增幅低于4月份的4.5%。
经季节性调整后，5月份零售销售额环比下降2.3%，扭转了4月份0.3%的增势。
若不包括机动车，零售销售额环比下滑1.8%，而4月份则为增长0.4%。
零售销售分类数据
同比增长：3%
同比增长（不包括机动车）：3.7%
环比（经季节性调整）：-2.3%
环比（经季节性调整，不包括机动车）：-1.8%
零售总额：45亿新元
在14个零售类别中，有10个类别实现同比增长：
- 休闲娱乐用品：23.6%
- 钟表和珠宝：11.7%
- 加油站：9.5%
- 电脑和电信设备：7.7%
- 化妆品、洗漱用品和医疗用品：4.9%
- 眼镜和书籍：4.6%
- 家具和家用设备：4.5%
- 迷你超市和便利店：1.4%
- 超市和大型超市：1.1%
- 服装和鞋类：0.1%
以下类别出现下滑：
- 机动车：-0.8%
- 百货商店：-3.3%
- 食品和酒类：-3.7%
- 其他：-4.1%
餐饮服务增长情况
同比增长：0%
环比（经季节性调整）：-0.6%
- 快餐店：2.6%
- 餐饮服务供应商：1.9%
- 餐馆：1.8%
- 咖啡馆：-0.5%
- 食阁和其他餐饮场所：-5.3%
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