新加坡4月零售销售增长5.4% 超出市场预期
多数零售领域销售额实现同比增长
- 经季节性调整后，4月份零售销售额环比增长0.3%，增幅低于3月份的3.4%。 照片：《商业时报》资料图
本文由AI辅助翻译
【新加坡讯】新加坡统计局周五（6月5日）公布的数据显示，继3月份录得向下修正的4.6%增长后，4月份全国零售销售额同比增长5.4%。
4月份，多数零售领域销售额实现同比增长。其中，加油站、休闲商品以及汽车、零部件和配件的销售增幅领先。
4月份的表现超出了私营领域经济学家的预期。此前，彭博社调查的经济学家预测中值为增长4.4%。
剔除汽车销售后，零售销售额增长4.5%，增速高于3月份的3%。
经季节性调整后，4月份零售销售额环比增长0.3%，增幅低于3月份的3.4%。
剔除汽车销售后，零售销售额环比增长0.4%，而3月份的增幅为2.9%。
零售销售增长
在14个零售类别中，有11个实现同比增长：
- 加油站：14.4%
- 超市与霸级市场：5.8%
- 迷你超市与便利店：2.5%
- 汽车：10.7%
- 化妆品、洗漱用品和医疗用品：6.2%
- 服装与鞋类：7.8%
- 家具与家用设备：1.4%
- 休闲商品：12.3%
- 手表与珠宝：6.4%
- 电脑与电信设备：2.8%
- 眼镜与书籍：5.1%
销售额下滑的类别：
- 百货商店：-1.1%
- 食品与酒精饮料：-0.1%
- 其他：-6.6%
餐饮服务业增长
同比增长：0.4%
环比（经季节性调整）：1.1%
- 餐馆：1.2%
- 快餐店：3.2%
- 食品外烩服务：1.5%
- 咖啡馆：2.4%
- 食阁与其他餐饮场所：-3.6%
Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.
Copyright SPH Media. All rights reserved.
TRENDING NOW
Singapore Kitchen CEO, senior manager charged with alleged fraud, falsifying accounts; both to stay in jobs for now
World Cup lull could be investors’ chance to score SGX stocks: DBS
Tumbling stocks, sinking rupiah: ‘Sell Indonesia’ sweeps trading desks as Prabowo tightens grip
HSBC, AIA, Prudential shares slide after report of Hong Kong bank account curbs