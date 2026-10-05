新加坡8月份零售销售增长放缓至0.7%，不及市场预期

14个零售类别中，有8个取得同比增长

经季节性调整后，8月份零售销售额环比下降1%，扭转了前一个月0.6%的增长势头。 照片：TAY CHU YI, BT

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【新加坡】新加坡统计局周一（10月5日）公布的数据显示，新加坡8月份零售销售额增长0.7%，增速低于7月份的1.3%，并且远低于私营领域经济师的预期。

根据彭博社的调查，经济师的预测中值为增长2%。

尽管如此，多数零售领域在8月份仍取得同比增长。其中，化妆品、洗漱用品和医疗用品，以及计算机和电信设备的销售增长最为强劲。

扣除机动车、零部件及配件，零售销售额增长1.6%，略高于7月份1.3%的增幅。

经季节性调整后，8月份零售销售额环比下降1%，扭转了前一个月0.6%的增长势头。

扣除机动车、零部件及配件，零售销售额环比微升0.6%，而7月份的增幅为0.4%。

零售销售类别

同比增长：0.7%

同比增长（扣除机动车、零部件及配件）：1.6%

环比（经季节性调整）：-1%

环比（经季节性调整，扣除机动车、零部件及配件）：0.6%

零售销售总额：45亿新元

14个类别中取得同比增长的8个类别：

化妆品、洗漱用品和医疗用品：11.2%

计算机和电信设备：10.7%

娱乐消遣品：4.3%

加油站：3.2%

百货商店：1.6%

超市和大型超市：1.6%

家具和家用设备：1.1%

服装和鞋类：0.7%

销售额下降的类别：

机动车、零部件及配件：-4.6%

其他：-4.3%

钟表和珠宝：-2.7%

食品和酒类：-1.1%

迷你超市和便利店：-0.6%

眼镜和书籍：-0.5%

餐饮服务增长情况