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新加坡8月份零售销售增长放缓至0.7%，不及市场预期

14个零售类别中，有8个取得同比增长

Low Youjin

Low Youjin

Published Mon, Oct 5, 2026 · 01:17 PM
    • 经季节性调整后，8月份零售销售额环比下降1%，扭转了前一个月0.6%的增长势头。
    • 经季节性调整后，8月份零售销售额环比下降1%，扭转了前一个月0.6%的增长势头。 照片：TAY CHU YI, BT

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】新加坡统计局周一（10月5日）公布的数据显示，新加坡8月份零售销售额增长0.7%，增速低于7月份的1.3%，并且远低于私营领域经济师的预期。 

    根据彭博社的调查，经济师的预测中值为增长2%。 

    尽管如此，多数零售领域在8月份仍取得同比增长。其中，化妆品、洗漱用品和医疗用品，以及计算机和电信设备的销售增长最为强劲。 

    扣除机动车、零部件及配件，零售销售额增长1.6%，略高于7月份1.3%的增幅。

    经季节性调整后，8月份零售销售额环比下降1%，扭转了前一个月0.6%的增长势头。

    扣除机动车、零部件及配件，零售销售额环比微升0.6%，而7月份的增幅为0.4%。

    零售销售类别

    • 同比增长：0.7%
    • 同比增长（扣除机动车、零部件及配件）：1.6%
    • 环比（经季节性调整）：-1%
    • 环比（经季节性调整，扣除机动车、零部件及配件）：0.6%
    • 零售销售总额：45亿新元

    14个类别中取得同比增长的8个类别：

    • 化妆品、洗漱用品和医疗用品：11.2%
    • 计算机和电信设备：10.7%
    • 娱乐消遣品：4.3%
    • 加油站：3.2%
    • 百货商店：1.6%
    • 超市和大型超市：1.6%
    • 家具和家用设备：1.1%
    • 服装和鞋类：0.7%

    销售额下降的类别：

    • 机动车、零部件及配件：-4.6%
    • 其他：-4.3%
    • 钟表和珠宝：-2.7%
    • 食品和酒类：-1.1%
    • 迷你超市和便利店：-0.6%
    • 眼镜和书籍：-0.5%

    餐饮服务增长情况

    • 同比增长：-1.6%
    • 环比（经季节性调整）：1.5%
    • 快餐店：7.8%
    • 餐饮供应商：2.9%
    • 咖啡馆：-5.3%
    • 美食广场和其他餐饮场所：-4.8%
    • 餐馆：-2.1%

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