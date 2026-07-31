新加坡第二季度裁员人数上升17.5%，创2020年来新高；就业人数实现增长

就业增长由非居民推动，主要来自建筑业和制造业产业群

人力部的调查发现，预计未来三个月将进行招聘和加薪的企业比例有所上升。 照片：YEN MENG JIIN, BT

【新加坡】人力部（MOM）周五（7月31日）公布的预估数据显示，新加坡2026年第二季度的裁员人数上升了17.5%，达到2020年以来的最高水平。

人力部表示，尽管如此，总就业人数已连续第19个季度增长，而失业率则保持在低位且稳定。

人力部补充道：“劳动力需求保持韧性，调查显示雇主的招聘意愿有所提升。”

裁员人数从上一季度的3830人增加到4500人，裁员率则从每1000名员工中的1.6人上升至1.9人。

此次增长主要是由信息与通信业以及制造业产业群等部分外向型行业的业务重组所驱动。

尽管如此，人力部表示，季度裁员人数仍“远低于经济衰退时期通常出现的水平”。

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例如，在全球金融危机期间，季度裁员人数介于5980人至12760人之间；在新冠疫情期间，则介于5640人至9120人之间。

另一方面，第二季度总就业人数增加了10700人，高于上一季度的9400人，与去年同期录得的10400人增幅大致相当。

这一增长主要由建筑业和制造业产业群的非居民所推动。

人力部表示，虽然居民就业人数也在持续增长，主要集中在基本服务和公共服务领域，但其增速低于上一季度。

与此同时，失业率“保持在低位且稳定”。

6月份，总体失业率和居民失业率分别为2%和2.9%，与3月份持平。

同期，公民失业率从3.1%微降至3%。

情绪改善

人力部表示，6月份的前瞻性指标有所改善，这表明尽管企业因经济不确定性和部分行业的持续业务重组而保持谨慎，但劳动力需求依然保持“韧性”。

其调查发现，预计未来三个月将进行招聘的企业比例从5月份的40.6%上升至6月份的43.9%。

同样地，预计将提高工资的企业比例也从23.7%增加到29.3%。

与此同时，预计将裁员的企业比例从3.2%降至2.7%。

人力部表示：“尽管招聘和薪资情绪的回升普遍出现在各个行业，但这些指标仍低于2月份危机前的水平。”

“这表明，企业在近期的招聘和薪资决策方面可能会继续保持一定的谨慎态度。”

人力部还表示，“鉴于全球经济面临的阻力和日新月异的技术变革”，公司和员工应主动并持续提升自身的竞争力。