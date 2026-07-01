新加坡就监管主要数据中心和云服务提供商的法案征求公众意见

该法案草案提议对主要运营商提出新的韧性、安全和能源效率要求

数码发展及新闻部表示，包括数据中心和云服务在内的数码基础设施服务，是新加坡日益增长的数码经济的基石。 照片：BT档案

【新加坡】政府正就一项即将出台的法案向民众征求意见。该法案旨在提高数码基础设施服务的安全性和韧性，并加强新加坡数据中心运营的环境可持续性。

数码发展及新闻部（MDDI）和资讯通信媒体发展局（IMDA）在周三（7月1日）的一份声明中表示，公众可在7月22日之前，就《数码基础设施法案》草案提交意见。

数码发展及新闻部在另一份新闻稿中指出，包括数据中心和云服务在内的数码基础设施服务，支撑着新加坡日益增长的数码经济，使企业和消费者能够日常使用数码银行和电子商务等服务。

该部表示：“随着人们对这些服务的依赖日益加深，数据中心和云服务的安全性和韧性变得愈发重要，因为服务中断事件可能对经济造成重大影响，并动摇用户的信心。”

有鉴于此，新加坡于去年2月推出了针对数据中心和云服务的咨询指南，鼓励业界采纳最佳实践，以预防和减轻服务中断事件所带来的影响。

与此同时，数码发展及新闻部表示，鉴于数据中心的资源消耗和环境足迹，政府认识到数据中心应具备环境可持续性和高能源效率。

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

因此，当局于2024年推出了“绿色数据中心路线图”及多项标准，旨在为数据中心行业“规划一条可持续发展的道路”。

数码发展及新闻部指出：“我们现在正向前迈出一步，以进一步推动数码基础设施服务的安全与韧性，以及数据中心的可持续发展。”

法案特点

虽然当局未提供法案提交国会审议的时间表，但数码发展及新闻部表示，该法案提议设立两项新的许可制度。

第一项许可制度针对主要数码基础设施服务的安全性和韧性，因为“一旦主要数码基础设施服务出现故障，便可能对企业和消费者造成广泛的干扰”。

该部表示，因此，向新加坡用户提供服务的主要数据中心和云服务提供商，必须实施安全风险管理措施、业务连续性和灾难恢复计划，并向资讯通信媒体发展局报告相关事件和服​​务中断情况。

该部称，这些要求建立在现有关于云服务和数据中心韧性与安全的咨询指南基础之上。

该许可制度将适用于向其他企业（如云服务和主机托管设施）提供服务、且关键信息技术负载至少为10兆瓦（MW）的大型商业数据中心运营商。

该制度还将涵盖那些通过向新加坡用户提供“基础设施即服务”（IaaS）或“平台即服务”（PaaS）产品，年均收入至少达到1亿新元的主要云服务提供商。

第二项许可制度旨在解决数据中心运营的环境可持续性问题，涵盖所有关键信息技术负载至少为3兆瓦的数据中心运营商。

数码发展及新闻部表示，初期阶段将要求数据中心提高其设施层面的能源效率。

该部表示：“我们未来也可能考虑其他效率要求，例如信息技术设备的能源效率和设施层面的用水效率。”

该部表示，当局旨在确保监管框架“在实现目标方面行之有效，同时在实施层面又切实可行”。

这不仅需要参考相关的海外监管发展、国际最佳实践和标准，也意味着要“吸取新加坡过往服务中断事件的主要教训”。

数码发展及新闻部表示，当局还将与数据中心运营商、云服务提供商及其客户进行广泛的沟通。