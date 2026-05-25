电子产品出货量带动第一季度扩张，新加坡上调2026年主要出口增长预测至3-5%

第一季度增长9.6%，此前一季度增幅为12.7%

电子产品出货量在第一季度扩张57.8%，高于上一季度23.4%的增幅。 照片：BT档案照片

【新加坡】新加坡企业发展局 (企发局) 已将其对新加坡2026年非石油国内出口 (NODX) 的增长预测，从此前的2%至4%上调至3%至5%。

该机构在周一（5月25日）上午发布的季度贸易回顾中表示，这一调整是“基于2026年第一季度好于预期的表现，尤其是在电子产品领域”。

该机构补充说，尽管存在中东冲突以及贸易紧张局势可能再度升级等不确定因素，继2025年第四季度实现12.7%的扩张后，第一季度的主要出口增长率仍达到了9.6%。

该机构表示，自今年2月发布上一次更新以来，“在全球强劲的人工智能相关需求的支撑下，全球经济的韧性持续超出预期”。

它补充说，世界贸易组织 (WTO) 已将其2026年全球商品贸易量增长预测从此前的0.5%上调至1.9%。新加坡企业发展局 (企发局) 表示，这反映了“人工智能相关贸易的持续强劲，以及关税带来的拖累小于预期”。

该机构指出，国际货币基金组织 (IMF) 同样也将其对2026年全球贸易量的增长预测从此前的2.6%上调至2.8%。

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在国内方面，企发局表示，预计第二季度海外交付将有所改善的公司“净加权百分比达到了强劲的两位数”，尤其是在电子和精密工程产业集群，该比例分别达到了43%和49%。

该机构补充说，总体而言，制造业产业群未来六个月的商业景气指数从上一季度的11%改善至净加权余额17%。

综合考虑这些因素，该机构上调了其非石油国内出口的预测。

然而，该机构指出，更新后的预测与IMF和WTO对2026年全球贸易增长放缓的预期保持一致，同时也考虑了下半年的高基数效应。

与此同时，企发局警告称，前景面临的下行风险包括中东地区的长期冲突以及贸易紧张局势可能再度升级。

第一季度表现

电子产品出货量在第一季度扩张了57.8%，高于上一季度23.4%的增幅。

这主要由磁盘媒介产品（增长81.6%）、集成电路（增长80.6%）和个人电脑（增长36.6%）的增长所带动。

非电子产品非石油国内出口在第一季度下降了3.5%，扭转了第四季度9.4%的增长势头，主要归因于食品制剂（下降47.4%）、石油化工产品（下降23.7%）和测量仪器（下降13.7%）。

总体而言，新加坡对主要市场的非石油国内出口在第一季度有所扩张。增长的主要贡献来自香港（增长49.2%）、台湾（增长43.4%）和韩国（增长41.3%）。

非石油转口贸易 (NORX) 在第一季度增长了45.4%，延续了上一季度19.7%的增势。

商品贸易总额增长25.6%至4090亿新元，高于2025年第四季度14.5%的增幅。

服务贸易总额扩张4.4%至2750亿新元，高于此前2.2%的增幅。