人工智能带动电子产品出口激增 新加坡6月主要出口仍增20.7%不及预期

6月份电子产品出口激增105.1%

彭博社调查显示，新加坡6月份的非石油国内出口增长未达到私人领域经济师预测的28.7%。 照片：BT档案照片

【新加坡讯】根据新加坡企业发展局 (企发局) 周五（7月17日）公布的数据，新加坡的非石油国内出口 (NODX) 在6月份同比增长20.7%，增幅低于5月份的38.4%。

彭博社调查显示，该数据也未达到私人领域经济师预测的28.7%同比增长中位数。

尽管如此，在人工智能相关强劲需求的支撑下，6月份电子产品非石油国内出口激增105.1%，高于5月份94.8%的增幅。

磁盘介质产品（增长170.9%）、集成电路（增长115.4%）和个人电脑（增长95.8%）是增长的主要贡献来源。

与此同时，非电子产品出口下滑2.9%，扭转了5月份17.7%的增长势头。这主要是由于非货币黄金（-49%）、食品制剂（-38.6%）和石油化工品（-27.9%）的出口下降所致。

总体而言，新加坡6月份的商品贸易总额同比增长49.3%，延续了5月份39.6%的增势。出口和进口均有所上升。

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6月份，新加坡对十大主要市场的出口中，除了一个市场外，其余均录得增长。

对印度尼西亚的非石油国内出口下滑27%，扭转了前一个月2.7%的增长势头。

相比之下，6月份对所有其他市场的非石油国内出口均实现增长。其中，对台湾的出口增幅最大（135.2%），其次是美国（80.9%）和韩国（67.2%）。

对泰国、欧盟27国和香港的出口增长率分别为43.5%、41.4%和39.5%。

紧随其后的是中国（30.9%）、印度（18.2%）和马来西亚（12.4%）。