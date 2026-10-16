分析师：新加坡烟霾恶化威胁商业活动，但对GDP影响“有限”

一些公司面临生产力损失，但其他公司可能因空气净化器和口罩需求增加而受益

Maybank经济学家Brian Lee表示，烟霾对经济的影响不应被“夸大”，而且可能很小。 图片来源：YEN MENG JIIN, BT

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【新加坡】持续恶化的烟霾笼罩新加坡，如果情况持续，可能会抑制消费者支出并扰乱商业运营。

然而，经济学家认为，这对新加坡整体经济增长的影响将是有限的。

经济影响可能分布不均。一些企业面临客流量减少和生产力下降的问题，而另一些企业则可能因人们转向室内活动以及对空气净化器和口罩等产品需求增加而受益。

Maybank经济学家Brian Lee告诉《商业时报》（The Business Times），烟霾对经济的影响不应被“夸大”，而且可能很小。他指出，接触敏感型行业在新加坡国内生产总值中仅占个位数的微小份额。

RHB集团首席经济学家Barnabas Gan表示，如果烟霾天气是短暂的，其对经济的总体影响可能不大，但持续的状况可能会对服务业活动、劳动生产率和企业运营成本构成压力。

新加坡的空气污染指数（PSI）已连续12天录得“不健康”水平，这是自2015年连续14天空气质量不佳以来，该国持续时间最长的一次。

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中部地区的24小时空气污染指数在周五（10月16日）午夜达到“非常不健康”水平，并在上午9点升至227点，创下年度新高，且一直维持在该类别。

生产力方面的担忧

长时间的烟霾可能会限制劳动密集型行业的生产，特别是建筑业和运输业，因为公司需要调整工作安排，以减少员工暴露在恶劣空气质量下的时间。

建筑公司 林增控股（Lum Chang Holding’s） 的上市子公司Lum Chang Creations已开始调整其项目现场的工作安排。

这些措施包括减少长时间或剧烈户外工作的时长和强度，以及在有遮蔽的区域提供额外的休息时间。

该子公司周四表示，在可行的情况下，还会根据现场条件和工作性质重新安排某些活动。

然而，该公司补充说，鉴于各项目运营条件的差异，他们并未在所有工地统一实施按百分比减少户外工作的规定。

“现阶段，我们尚未发现烟霾造成的任何重大财务影响，” Lum Chang Creations 在给《商业时报》的书面回复中表示。

该公司指出，如果烟霾持续或恶化，将评估对个别项目的影响，并在必要时对工作计划进行调整。

大华银行（UOB）研究主管Suan Teck Kin表示，一旦烟霾天气持续，建筑业将因其工作的开放性而成为受影响最直接的行业之一。

他补充说：“面向消费者的行业，如零售、酒店和餐饮业，也可能因游客人数减少而面临压力。游客可能会将度假计划转向亚洲其他未受烟霾影响的目的地，如韩国、台湾、日本和中国。”

他表示，拥有户外业务的场所，例如设有户外用餐区的餐厅，会比主要在室内的商家受到更大影响。

部分企业从中受益

虽然持续的烟霾可能扰乱户外活动并抑制某些行业的消费，但提供防护产品以应对恶劣空气质量的商家却迎来了更强劲的需求。

Best Denki告诉《商业时报》，过去几周空气净化器的销量与去年同期相比飙升了超过600%。10月5日至11日的销量也比前几周增加了两倍，这有助于提升总收入和客流量。

该家电零售连锁店表示：“如果未来几周烟霾状况持续，我们预计对空气净化器的需求将保持强劲。”并称这与2015年上一次的烟霾情况相当。

新科工程（ST Engineering） 也指出，在近期的烟霾天气下，其Air+口罩的“消费者需求有所增加”；而Dyson则表示，与去年同期相比，10月前两周其新加坡网站上空气净化器页面的访问量增长了十倍以上。

Maybank的Lee表示：“推动经济高增长的行业，包括电子制造业产业群和金融业，受烟霾的直接影响较小。”

“由于大部分工业活动都在室内进行，而且白领行业的远程工作已变得更为普遍，因此对生产力的影响将是有限的。”

大华银行的Suan补充说，部分更广泛的负面经济影响，可能会被食品配送服务和在线零售需求的增强所部分抵消。

他表示：“尽管目前难以量化，但对国内生产总值（GDP）增长的净拖累可能有限。”

Suan指出，受烟霾导致的需求下降影响最直接的行业，约占国内生产总值的6%至7%，他称之为“仅占很小的份额”。