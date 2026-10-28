技能创前程进阶计划将增添140多门课程，涵盖金融与科技领域

从12月1日起，职涯中期的新加坡人可使用其4000新元的补助金，参加更多行业针对性的培训。

此次扩展将使该计划不再局限于最初的高等院校培训。 照片：海峡时报

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【新加坡】从12月1日起，技能创前程进阶计划 (SFLP) 将增添约140门课程，为职涯中期的新加坡人提供更多提升技能的机会，涵盖金融服务、信息通信技术、海事与岸外等领域。

此次扩展将使该计划不再局限于最初的高等院校培训，而是纳入更多由行业领导者和私人培训机构提供的行业针对性课程。

技能与劳动力发展局 (SWDA) 于周三（10月28日）表示，新增课程包括约80项跨领域的劳动力技能资格（Workforce Skills Qualifications）全套认证课程，以及60项由各领域机构支持的课程。

所有新增课程均符合“技能创前程培训补助（职涯中期）”(SkillsFuture Credit (Mid-Career)) 的申请资格。这项补助为40岁及以上的新加坡人提供4000新元，用于抵消课程费用。

其中一些课程日后也将符合“技能创前程职涯中期培训津贴”（适用于40岁及以上的新加坡人）以及“就业奖励技能提升（进阶）计划”（Workfare Skills Support (Level-Up)，适用于30至39岁的低薪工友）的申请条件。

SWDA表示，更多详情将在日后公布。

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技能创前程进阶计划于2024年推出，旨在帮助职涯中期的新加坡人提升技能或转行受训。

代人力部长Jasmin Lau周三在技能专才计划及技能创前程雇主奖颁奖典礼上致辞时表示，政府正与各领域机构合作，识别能够解决技能差距和人力需求的课程，包括那些能帮助员工为特定职位做准备或获得受认可资格的课程。

她指出：“除了鼓励培训，我们还必须确保培训能与实际机会挂钩。”

更多面向金融、科技和海事领域的技能创前程课程

例如，希望进入科技行业的职涯中期员工可以报读资讯通信媒体发展局旗下的科技密集培训及入职计划，该计划将密集培训与科技职位配对相结合。

在海事与岸外领域，新加坡海事及港务管理局的海事产业集群基金（Maritime Cluster Fund）所支持的部分认证课程，可帮助本地海事人员深化专业知识。

对金融服务感兴趣的人士也可以报读银行与金融学院（Institute of Banking and Finance）标准培训计划（Standards Training Scheme）下的指定课程，以掌握该行业所需技能。

Lau补充说，截至6月30日，约有8万名新加坡人已使用他们的技能创前程培训补助（职涯中期），超过1万1000人领取了培训津贴。

她在演讲中还强调，随着工作性质的演变，政府将继续与行业及各领域机构合作，更新技能创前程进阶计划下的课程。

她说：“我们希望员工们觉得他们投入培训的时间和精力是值得的，并相信所学技能将为他们开启新的职业机遇。”

此外，在周三举行的颁奖典礼上，共有14名新加坡人和28家雇主获得表彰。该典礼也为SWDA举办的技能创前程节（SkillsFuture Festival）画上了句点。

总统Tharman Shanmugaratnam以主宾和奖项赞助人的身份出席了典礼。教育兼国家发展部高级政务次长Syed Harun Alhabsyi也出席了活动。

SWDA表示，技能专才计划旨在致敬那些“在各自领域掌握卓越技能、拥抱终身学习，并致力于指导他人的新加坡人”。

获奖者包括来自银行、工程和科技领域的专业人士，以及一名巴士车长导师和一名艺术家。

与此同时，技能创前程雇主奖（SkillsFuture Employer Awards）则颁发给那些“在培养员工技能和营造职场终身学习文化方面表现卓越”的雇主。

今年的获奖者包括14家金奖和14家银奖得主，其中包括一家公关公司、一家园林绿化公司和一家日本制造商。

自2016年设立以来，该奖项已表彰了198名个人和234家雇主在技能发展方面的贡献。