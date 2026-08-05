美国关税影响新加坡95亿新元的国内出口：Gan Kim Yong

他表示，60个贸易伙伴中无一完全豁免；任何争取更低关税税率的举措都将带来更广泛的合规和贸易影响

【新加坡】副总理Gan Kim Yong于周三（8月5日）表示，新加坡每年对美国的国内出口中，约有价值95亿新元的产品受到华盛顿新征收的12.5%关税的影响。他还补充说，在所涵盖的60个经济体中，无一获得完全豁免。

这占新加坡对美国国内出口总额的约三分之一。受影响的商品包括光学仪器和化工产品，而能源产品、某些电子产品和航空航天产品则被排除在外。

需遵守美国《232条款》单独关税或调查的药品和半导体产品也被豁免。

与此前10%的关税相比，新措施将新加坡对美出口的整体有效关税税率提高了约0.7个百分点。

Gan副总理也兼任贸易及工业部长（贸易）。他是在书面答复杨厝港区国会议员Yip Hon Weng就关税影响及支持受影响出口商措施的国会质询时，提供了上述数据。

最新关税于7月24日生效，取代了此前的征税。此前，美国对60个经济体展开调查，指控它们未能阻止供应链中存在强迫劳动，从而损害了美国工人的利益。

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约10个被认为已采取强迫劳动限制措施的贸易伙伴，其商品适用10%的较低关税。其中包括墨西哥、英国、加拿大和印度。

兼任新加坡经济韧性工作组主席的Gan副总理表示，新加坡被评定为12.5%的税率，是因为新加坡没有禁止进口由强迫劳动生产的商品，也没有承诺通过与美国签订《互惠贸易协定》（Agreement of Reciprocal Trade, ART）来实施此类禁令。

他说：“重要的是，在这60个经济体中，没有一个获得关税的完全豁免，即便是那些已经实施了此类禁令的经济体也不例外。”

Gan副总理补充说，在整个调查期间，新加坡在政治和官方层面都与美国贸易代表办公室（United States Trade Representative, USTR）进行了交涉，包括在他4月份访问华盛顿期间。

Gan副总理表示，新加坡还提交了书面意见，并参加了双边政府磋商。

他补充说，根据美国劳工部及海关与边境保护局的数据，新加坡已“明确表示，没有证据”表明其参与了与强迫劳动相关的商品贸易。

Gan副总理说：“我们强调，我们的政策并未对美国商业构成负担，美国长期以来对新加坡保持的大量贸易顺差就反映了这一点。”

“我们还解释说，新加坡不容忍强迫劳动，并对此类行为维持着全面的执法框架。”

他没有透露美国对新加坡的陈述作何回应。

需仔细考量

至于新加坡能否与美国谈判以获得更低的关税，Gan副总理表示，新加坡将继续与美国贸易代表办公室进行建设性接触，但必须“仔细考虑新加坡应采取哪些应对措施（如果有的话）”。

他表示，新加坡是一个主要的贸易枢纽，每年的商品和服务贸易额约为2.5万亿新元，其中包括1.4万亿新元的商品贸易。在此背景下，任何进口禁令都将产生重大影响。

他说：“企业可能因供应链尽职调查、文件记录和调查而面临高昂的合规成本，尤其是在生产地位于新加坡境外且超出我国司法管辖范围的情况下。”

此类措施也可能影响新加坡与其他合作伙伴更广泛的贸易关系。

Gan副总理补充说，新加坡必须仔细考虑与美国签订《互惠贸易协定》将意味着什么。

他说：“根据美国与其他经济体已达成的协议，这类安排可能包含超越进口禁令的承诺，包括出口管制或与第三国相关的限制。”

他补充说，在新加坡决定采取任何行动之前，必须仔细评估这些更广泛的影响。

他表示，目前新加坡的当务之急是“帮助企业和员工进行调整”。

这包括通过新加坡经济韧性工作组持续进行行业咨询，并在必要时利用现有津贴、融资计划和就业项目提供针对性支持。