METI表示，该调查结果未考虑到新加坡的经济结构

新宣布的关税是基于一项针对贸易伙伴过剩工业产能的调查结果。 图片来源：路透社

【新加坡】能源、贸易和工业部（METI）于周四（11月26日）表示，新加坡共和国不认同美国贸易代表办公室（USTR）的调查结果，并对美国针对新加坡的“拟议行动感到非常失望”。

该部门补充说，将继续与美国贸易代表办公室进行“建设性接触”，包括敦促其重新考虑对新加坡的拟议行动，并探讨降低关税的方法。

在此声明发布的前一天，美国总统 Donald Trump 的政府提议对包括新加坡在内的14个主要贸易伙伴加征更多关税。此举是基于美国贸易代表办公室为期八个月的针对过剩工业产能的调查。

新提议的最高税率区间为20%至40%，旨在应对美国政府所称的这些国家正在助长的、损害美国制造业产业群的过剩工业产能。针对新加坡商品，美方提议最高20%的税率，同时考虑了现有的301条款关税，并对特定商品予以豁免。

但美国贸易代表办公室表示，其计划将新关税的上限设定在较低水平，具体将通过正在进行或已完成的贸易协议来决定。

METI指出，该调查结果未考虑到新加坡的经济结构。该部门解释说，新加坡的全球贸易顺差反映了其外向型和市场导向的经济模式，以及其作为值得信赖的商业和贸易中心的地位。

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该部门补充说，因此，作为一个资源有限的小国，新加坡的优先事项是确保自身保持竞争力以及市场高效运作。

METI表示：“新加坡的经济政策既不保护国内市场，也不为出口制造业产业群提供补贴。我们的自由贸易协定旨在降低贸易和投资壁垒，并完全符合世界贸易组织的规则。”

该部门补充说，其“已积极与美国贸易代表办公室接洽，并详尽地回应了其疑问和关切”。

该部门表示：“我们将在即将到来的公开咨询期间提交进一步评论，以回应报告中提出的问题。”