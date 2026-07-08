EDB全球创业者计划已筹集超20亿美元风险投资资金

该计划已与近80位创始人合作，发展了超过45家新企业，其中过半数专注于人工智能和深度科技领域。

副总理Gan表示，新加坡对顶尖研究和创业人才仍具吸引力。 照片：商业时报资料图

【新加坡】新加坡经济发展局（EDB）于2025年4月启动的全球创业者计划，至今已与近80位创始人合作，发展了超过45家新企业，累计筹集了超过20亿美元的风险投资资金。

这些企业中有超过一半专注于人工智能和深度科技领域。

副总理兼贸易及工业部长Gan Kim Yong于周二（7月7日）在国会发表上述言论时强调，新加坡对顶尖的研究和创业人才依然保持吸引力。

他表示，除了EDB的计划外，我国也正在通过新加坡科技研究局（A*Star）研究生奖学金及其他大学项目，培养顶尖的科学和工程人才梯队。

当时，有议员提问，随着各国开始限制关键与新兴技术（CET）及相关人力的出口，新加坡的深度科技生态系统和这些技术能力的发展受到了何种影响，Gan副总理对此作出了回应。

他表示：“政府并未观察到出口限制对新加坡深度科技生态系统的发展构成阻碍。”Gan副总理补充说，作为拥有一个开放且充满活力的生态系统的全球商业中心，新加坡能让企业接触到多元化的技术来源和合伙业务。

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他表示，新加坡正利用其强大的研发基础，加强半导体等行业的竞争力，并建立在固定金额和太空等重要新兴技术领域的能力。

Gan副总理补充说，政府还通过“起新–投资”计划等举措，加大了对深度科技企业的支持力度。在该计划下，政府已额外拨出10亿新元资金，用于扶持处于早期和成长阶段的深度科技初创企业。

他表示，这些举措将共同增强深度科技生态系统的韧性和竞争力。

“政府将继续密切关注全球发展动态，并与广泛的国际伙伴合作，以保障新加坡获取关键与新兴技术的渠道。”