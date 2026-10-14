创新技术，解决日常所需

EMERGING ENTERPRISE SUSTAINABILITY AWARD 2026

这些“新兴企业可持续发展奖”的入围者正在开发产品，以应对医疗保健、物流、热管理和海事领域的日常挑战。

2026年“新兴企业可持续发展奖”的入围者中，不乏追求增长、寻求新市场和新机遇的公司。 照片：商业时报资料

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

从医疗保健产品和人工智能驱动的物流，到用于热管理的先进材料和海事解决方案，这五家公司正在应对日常的需求和挑战。它们是2026年“新兴企业可持续发展奖”的10家入围公司之一。

“新兴企业奖”设立于2008年，旨在表彰新加坡和亚洲的初创企业和年轻企业，并为它们提供资源支持其发展。

这些企业都具有进取精神，追求增长，并积极开拓新市场和新机遇。2026年的奖项由《商业时报》(The Business Times) 和华侨银行 (OCBC) 联合颁发，并得到首选支付解决方案合作伙伴Mastercard、官方审计机构RSM Singapore、新加坡科技研究局 (A*Star)、新加坡企业发展局 (Enterprise Singapore) 以及世邦魏理仕 (CBRE) 旗下Paia的支持。

以乐龄产品应对失禁污名化问题

Aire已发展成为各大主流渠道中第二大成人纸尿裤品牌，同时致力于开启关于失禁问题的对话

Aire创始人兼首席执行官 Nivedita Venkateish (右二)。 PHOTO: AIRE

对许多人来说，失禁是一个难以启齿的话题。全球有多达4亿人受非自愿性漏尿问题困扰，在新加坡则高达30%，但这种情况仍然被污名化。长期以来，成人纸尿裤也总是与笨重、闷热和皮疹联系在一起。

我们希望改变乐龄人士对失禁的体验和看法，首先从专门设计的产品入手。通过AIRE，我们提供一系列成人纸尿裤、拉拉裤和防漏垫，这些产品专为亚洲人体型设计，采用透气、棉柔的材料，吸收量高达两升，可应对夜间渗漏。

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我们的产品不含乳胶、乳液或香料，旨在提供无皮疹的保护，同时不影响舒适度，帮助乐龄人士在白天轻松活动，在夜晚更舒适地休息。

我们已收到超过2万条五星好评，并在三年内成长为各大主流渠道中第二大成人纸尿裤品牌。

目前，我们的产品在线上以及FairPrice和屈臣氏 (Watsons) 等主要零售商销售，也在医院药房和综合诊疗所上架。

从一开始，我们就是与乐龄人士一起、并为他们打造AIRE。我们邀请他们参与产品的测试和开发，他们的反馈持续影响着我们的创新流程以及我们开发的产品、教育内容和社区活动。

但我们相信，改变失禁的体验也意味着改变围绕它的对话。通过我们最近推出的《Humans of Aire》系列，我们希望挑战对老龄化的看法，并颂扬那些继续过着积极生活的乐龄人士。

我们还与活跃乐龄中心、人民协会及其他社区组织合作，举办失禁意识和教育讲座，并经常邀请物理治疗师、老年病学家和其他合作伙伴参与。

对我们而言，目标不仅仅是让失禁产品更舒适。我们希望将关于失禁的对话正常化，让乐龄人士不再感到孤单，同时通过扩大这些对话来建立一个更强大的社区。

基于客户洞察的产品创新

Lafre开发了一系列与顾客需求相关且实用的女性产品

Lafre创始人兼首席执行官 Inthira Kalanjiam。 PHOTO: LAFRE

Lafre不仅仅是销售女性护理产品，更倾听女性的需求，并将这些洞察转化为实用、贴切且价格合理的产品。

我们的目标是超越经期护理，成为女性信赖的日常品牌。我们的业务重点是将优质产品、公道定价和相关教育相结合，让关于女性护理的对话变得更加常态化。

通过与客户的密切互动，我们不断创新和丰富我们的产品线。

例如，Lafre的夜安裤是为那些在经量较多的夜晚寻求更强安全感和舒适度的女性而设计的。后来，在收到更多尺码包容性的要求后，我们扩大了该系列产品。

另一款产品——私密洁净慕斯，则是因应顾客希望Lafre将产品线从经期护理扩展到私密护理而推出的。

在丰富产品线的同时，我们也在加强线上和线下的分销渠道。

Lafre在马来西亚的屈臣氏 (Watsons) 和Apro药房均有销售。虽然我们的客户主要在马来西亚，但通过线上和线下渠道，我们也拥有来自新加坡、台湾、香港和美国等地的买家。

如今，除了我们自己的电子商务渠道，我们的产品还通过超过2000个零售点销售。

自2018年推出以来，我们已售出超过3300万片卫生棉，这为我们改进和开发产品提供了庞大的真实消费者反馈基础。

人工智能原生平台统一物流与商业运营

该平台在单一操作层连接商家、仓库和物流供应商，以提高效率、削减成本并减少排放

Go-Genie首席执行官 Ang Ming Cong。 PHOTO: GO-GENIE

Go-Genie是一个人工智能原生的物流技术平台，通过单一系统帮助企业管理其物流和商业运营。我们连接商家、仓库、销售渠道和物流合作伙伴，让企业能更清晰地追踪订单从购买到履行的全过程。

通过整合来自不同市场、销售渠道、仓库和物流供应商的数据和工作流程，我们让企业能够灵活选择物流合作伙伴，同时在配送规划、整合、资源利用和可持续性方面做出更明智的决策。

我们的平台可以帮助企业削减高达15%的物流成本，同时提高配送效率。

我们的方法是轻资产和技术驱动的。

我们不建立自己的大型实体基础设施，而是与现有的物流网络合作，并利用技术更有效地连接它们。

这使我们能够适应新市场、新服务提供商和不断变化的客户需求，同时帮助物流供应商提高车辆利用率、整合运输并减少低效环节。

通过路线优化和可持续性工具，企业还可以减少高达10%的碳排放。我们还提倡采用电动汽车和更环保的物流实践。

迄今为止，我们已经吸引了超过200家商户、20个物流合作伙伴和4000名零工加入平台。

我们将人工智能视为一种颠覆性力量，也是一个有用的工具。我们在三个领域应用它：算法、模型和数据。

虽然算法和模型将不断改进并变得更容易获取，但我们相信，长期的优势将来自于其背后数据的质量和深度。

由于我们的平台横跨商家、仓库、物流供应商和履行流程，我们正在建立自己的运营数据库，记录每个订单、配送、异常情况和运营决策的信息。

我们的人工智能利用这些数据来识别异常、预测问题、优化路线和资源、推荐行动，并最终实现更多运营决策的自动化。

为快速扩张的行业开发热管理解决方案

涵盖交通、物流、电信和建筑等领域

Matwerkz Technologies创始人兼首席执行官 Leong Yew Wei。 PHOTO: MATWERKZ TECHNOLOGIES

随着交通、储能和电子等行业的扩张，Matwerkz专注于材料科学，并为要求严苛的热管理应用开发解决方案。

我们于2020年从新加坡科技研究局 (A*Star) 分拆成立，致力于定制材料，帮助客户管理热量、提高消防安全，并打造更可靠、更可持续的产品。

其中一个例子是Thermorphous，这是一种特殊材料，在电池正常工作温度下导热，但当温度达到与热失控相关的水平时，它会转变为绝热体。这有助于遏制电池火灾，同时满足日常的热管理需求。

我们的竞争优势在于我们的材料科学专业知识，以及与设计师、研究人员和制造商的密切合作。我们根据具体的性能要求、加工需求和成本目标来开发材料。

作为这种方法的一部分，我们将人工智能主要视为增强我们能力的工具。

在研发方面，我们使用人工智能来整理实验数据，识别配方与性能之间的关系，并帮助我们的科学家筛选有前景的实验。物理测试对于验证结果仍然至关重要。

我们还采用了一个内部人工智能平台，用于技术知识检索、文件记录和日常业务流程，让我们的团队有更多时间专注于研究和解决客户问题。

人工智能的发展也增加了对热管理的需求。随着计算需求的增加，我们的Thermorphous材料可以用于更多应用，以帮助管理热量和提高安全性。

人工智能赋能的机器人用于海事维护解决方案

Oceanis Robotics正利用人工智能和机器人技术提高船体维护效率

Oceanis Robotics创始人兼首席执行官 Raymond Tian。 PHOTO: OCEANIS ROBOTICS

随着海事行业寻求提高效率，总部位于新加坡的Oceanis Robotics正在利用人工智能和机器人技术，重新构想船体的清洁、检查和数字化报告方式。

对更高效船体维护的需求，源于船体摩擦力带来的影响。

船体摩擦力至少占船舶航行所需能量的70%，而严重的污垢可能消耗高达40%的燃料预算。燃料消耗的增加也提高了单位运输工作的二氧化碳排放量，导致船舶的能效等级下降，碳成本增加。

在此背景下，我们利用人工智能和机器人技术，使船体维护更安全、更一致、更透明。

我们的人工智能赋能系统将机器人执行与实时监控、检查证据和清洁记录相结合，同时为规划和报告提供更清晰的操作记录。

通过将这些流程整合到端到端的数字工作流中，我们正推动船体维护从一次性活动转变为更具可追溯性的操作。

随着时间的推移，通过清洁和检查活动收集的数据可以为更明智的维护规划和性能分析提供支持。

我们的机器人具备在危险区域作业的资质，可以在油轮和液化天然气运输船旁进行作业而无需中断其运营。清洁工作也可以与装卸和加油作业同时进行，避免了船期中断。

随着海事运营商不断面临变化的需求、更严格的可持续性预期和不断变化的客户优先事项，我们通过在真实操作条件下进行测试和收集客户反馈来发展我们的技术。

我们还在加强位于新加坡的研发和运营学习，同时与行业伙伴合作，验证并推广我们的解决方案。

长远来看，我们希望通过利用机器人技术和数据来提高海洋作业的效率，使海事维护变得更智能、更清洁、更可衡量。