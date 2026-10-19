全国工资理事会2027年指导原则：敦促雇主为低薪员工加薪6%至8%

未盈利公司归入新增类别，员工最低加薪120新元

全国工资理事会的建议考虑到了各行业增长不均衡的情况，其中一些行业受益于与人工智能相关的强劲需求。 照片：YEN MENG JIIN, BT

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【新加坡】全国工资理事会 (NWC) 于周一（10月19日）表示，雇主应为月薪不超过2800新元的低薪员工加薪6%至8%，具体涨幅取决于公司的业务表现和前景。

该理事会建议，表现良好且前景乐观的公司应提供接近建议范围上限的加薪，或至少135至170新元，以较高者为准。

与此同时，对于表现良好但业务前景不明朗的雇主，应提供6%至8%建议范围的中位数左右的内含性加薪，或至少135至170新元，以较高者为准。

表现不佳但仍有盈利的雇主，应提供接近建议范围下限的内含性加薪，或至少120新元，以较高者为准。

最后，今年为表现不佳且未盈利的公司新增了第四个类别。这些企业可以为低薪员工加薪至少120新元。如果公司的总支出超过总收入，则被归类为未盈利。

NWC的建议考虑到了各行业增长不均衡的情况，一些行业受益于与人工智能相关的强劲需求，而另一些行业则出现萎缩。

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NWC主席 Hsieh Fu Hua 表示：“鉴于聘用低薪员工的各行业和公司增长不均衡，NWC也认识到需要更大的灵活性。”

人力部 (MOM) 在另一份声明中表示，政府已接纳该指导原则。

新加坡全国雇主联合会 (SNEF) 主席 Kuah Boon Wee 表示，这个新增类别是指导原则的一项“重要改变”。

他在有关新指导原则的新闻发布会上说：“在我们继续努力提高工资和支持低薪员工的同时，我们需要提供更大的灵活性。”

全国职工总会 (NTUC) 主席 K Thanaletchimi 指出，今年的建议范围是自2021年针对低薪员工推出量化指导原则以来的最高水平。

“积极倾斜”方针

NWC的指导原则涵盖2026年12月1日至2027年11月30日期间，对加薪采取“积极倾斜”的方针。

理事会敦促雇主倾向于加薪，因为今年的经济表现强于预期，但同时也承认不确定性依然存在。

今年的建议范围高于去年的5.5%至7.5%，最低加薪金额也有所提高，这反映出表现良好的公司有更大空间来分享其收益。

当局鼓励表现尤其出色的公司提供高于指导原则建议的加薪幅度。

食品饮料及同行业工友联合会执行秘书 Melissa Ng 表示，餐饮业面临成本压力，但各岗位的员工都为该行业的韧性做出了贡献。

她说：“我们欢迎为低薪员工提出的更强有力的工资建议，这将为该行业的许多员工带来重要的提振。”

人力部常任秘书 Stanley Loh 表示，电子和精密工程等受益于全球强劲的人工智能相关需求的行业，应与员工分享其收益。

他补充说，餐饮服务等面向消费者的行业必须继续推进转型，以可持续地提高工资。

第四个类别

关于新增的类别，Loh 表示，理事会希望敦促表现良好的行业为低薪员工提供更多支持，同时也认识到一些公司正处境艰难。

他说：“我们正努力在这里取得一个微妙的平衡，并反映实际情况。”

Loh 指出，去年仅有超过四分之一的雇主采纳了指导原则，不过仍有超过60%的雇主提供的加薪幅度低于指导原则的要求。

Kuah 表示，许多雇主曾向SNEF反映，很难达到去年的建议范围。因此，120新元的下限为他们提供了一个可实现的目标，并且对薪水最低的员工来说仍是一次有意义的增长。

他说：“我们向他们传达的信息是，请尽自己的一份力，因为我们所有人都必须致力于确保低薪员工不掉队这一过程。”

Loh 强调，这些指导原则并非强制性的最低工资。他说，为防止公司谎称未盈利，人力部会通过调查来核实雇主的申报。

他补充说，选择盈利能力作为分界线，是因为它可以被核实，而不像“表现良好”的公司那样描述模糊。

Kuah 表示，SNEF也将与雇主合作，确保他们不会利用这种灵活性，在并非未盈利的情况下谎称未盈利，从而不公平地减少对员工的回报。

商界反应

新加坡德国工商总会对该指导原则表示欢迎，认为其取得了平衡，既认可了新加坡强劲的经济表现，也顾及了企业面临的持续不确定性。

其执行董事 Tim Philippi 表示，企业层面的商业情绪比整体增长数据所显示的更多样化，而获得本地熟练员工是一项特别的挑战。

该商会还敦促，应继续关注与雇佣相关的成本对新加坡竞争力的累积影响。