企业重组与调整下 2025年雇佣索赔案攀升

人力部与劳资政纠纷调解联盟表示，薪金追回率与和解率仍保持在高位。

2025年共接到1万3083起雇佣索赔和上诉，其中43%由本地雇员提出。 照片：商业时报资料图

【新加坡】人力部 (MOM) 和劳资政纠纷调解联盟 (TADM) 于周五（7月24日）表示，2025年的雇佣索赔——包括薪金和不当解雇索赔——有所增加，但这并不反映雇佣标准出现普遍恶化的情况。

他们表示，这一增长可能是由企业重组和业务调整期间的劳动力市场状况所驱动。他们指出：“雇佣索赔的发生率与工作流动率——包括解雇、裁员和企业停业——密切相关，而这些情况在2025年都呈上升趋势。”

最新的《雇佣标准报告》显示，2025年雇佣索赔和上诉的比率增至每1000名雇员3.44起，高于2024年的3.12起。

2025年，人力部和劳资政纠纷调解联盟共接到1万3083起雇佣索赔和上诉，其中5689起（43%）由本地雇员提出，其余7394起（57%）由外籍雇员提出。

其中，薪金索赔有1万零801起，不当解雇索赔有2168起。

其余的则是在《退休与重雇法令》和《工业关系法令》下提出的解雇上诉，以及劳资政纠纷调解联盟为雇佣法律未涵盖的问题（例如自雇人士与服务购买方之间的付款纠纷）提供自愿调解的案件。

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超过80%的雇佣索赔通过劳资政纠纷调解联盟的调解得以解决，并且超过90%的索赔人在劳资政纠纷调解联盟和雇佣索偿庭（ECT）的帮助下全额追回了薪金和款项。

薪金索赔案激增

薪金索赔的发生率自2021年以来持续增长，并首次超过冠病疫情前的水平，这主要是由外籍雇员的索赔所带动。

2025年，该比率从2024年的每1000名雇员2.63起增至2.84起。2019年，每1000名雇员中有2.68起薪金索赔。

人力部和劳资政纠纷调解联盟指出，外籍雇员的薪金索赔率一直高于本地雇员。他们表示，这些索赔大多发生在雇佣关系结束时，例如涉及最后一次薪金支付的纠纷，以及雇主面临财务困难的情况。

就本地雇员而言，2025年每1000名雇员中有1.61起薪金索赔，与2024年的1.59起基本持平。

2025年，本地雇员薪金索赔最多的行业是行政与支持服务业（12%），其次是专业、科学和技术活动领域（10%）、餐饮服务业（9%）以及批发贸易业（9%）。

报告称：“本地雇员的薪金索赔普遍分布于各个行业，没有哪个行业占主导地位。这一点从排名靠前的几个行业索赔份额相近中得以反映，因此，索赔最多的行业每年都可能不同。”

2024年本地雇员薪金索赔最多的信息与通信业，在2025年并未进入主要受影响行业之列。

对于外籍雇员，薪金索赔的发生率要高得多，从2024年的每1000名雇员4.64起增至2025年的5.16起。

建筑业（46%）是此类索赔的主要来源，其次是餐饮业以及专业、科学和技术活动领域。

人力部和劳资政纠纷调解联盟表示，在最后一个领域中，薪金索赔的增加主要来自建筑与工程活动、技术测试与分析这一子行业，索赔人大多是建筑工人或加工建造与维修工人。

在劳资政纠纷调解联盟解决的薪金索赔比例为88%，略低于2024年的90%。其余案件被转交至雇佣索偿庭进行裁决。

2025年，约88%的薪金索赔在两个月内结案（或在劳资政纠纷调解联盟解决，或转交至雇佣索偿庭），高于2024年的87%。

去年，劳资政纠纷调解联盟和雇佣索偿庭帮助92%的雇员全额追回了薪金，略低于2024年的94%，不过过去五年的追回结果基本保持稳定。

当局指出，5%的雇员通过担保债券保险公司和主承包商的和解金，或通过为低薪工人提供的国家财政援助追回了部分薪金。最后3%未能追回任何薪金的雇员主要是高收入者。

对于未能全额支付雇员薪金的雇主，人力部限制了他们聘用外籍员工的资格。

人力部和劳资政纠纷调解联盟表示，2025年提交的薪金索赔中，不到1%涉及有能力却故意拒绝全额支付拖欠薪金的雇主。

2025年为雇员追回的总金额为2200万新元，高于2024年的1900万新元，这与索赔案件数量的增加相符。

不当解雇索赔案增加

2025年不当解雇索赔的发生率为每1000名雇员0.57起，高于2024年的0.46起。

与往年类似，本地雇员的索赔率（每1000名雇员0.64起）高于外籍雇员（0.44起）。

大多数案件（67%）在劳资政纠纷调解联盟得到解决，略低于2024年的71%。其余案件则转交至雇佣索偿庭。

在劳资政纠纷调解联盟解决的案件中，有65%的案件最终认定雇主履行了义务，或经调解后索赔被撤回。其余案件则涉及雇主做出某种形式的和解赔偿。

2025年，大部分不当解雇索赔（87%）在两个月内结案，略高于前一年的86%。

由于此类索赔数量增加，解雇索赔的总赔偿金额从210万新元增至270万新元。