新加坡企业发展局将投入超过4500万新元，帮助制造商采纳人工智能解决方案

旨在帮助此类公司提高生产力、优化运营并增强竞争力

能源、贸易和工业部政务部长 Gan Siow Huang 希望人工智能能惠及大型制造商和中小型企业。 照片来源：经济发展局

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【新加坡】能源、贸易和工业部政务部长 Gan Siow Huang 于周三（10月21日）表示，未来三年将拨出超过4500万新元，用于帮助制造商获取即用型人工智能解决方案。

这笔投资属于新加坡企业发展局（EnterpriseSG）的“催化人工智能解决方案”计划，该计划旨在帮助制造商克服采纳人工智能时遇到的普遍障碍。

通过该计划，制造商可以获得即用型人工智能解决方案，以提高生产力、优化运营并增强竞争力。

“我们希望人工智能不仅能为大型制造商所用，也能惠及我们的中小型企业（SMEs），” Gan 在亚太工业转型大会（ITAP）的重启活动上表示。

中小型企业可以采纳人工智能工具，来优化产品和零部件设计、自动处理报价请求，并加强生产调度和预测性维护。

今年的亚太工业转型大会于周三（10月21日）和周四举行，由新加坡制造业总会（SMF）和德国汉诺威工业博览会的主办方 Deutsche Messe 联合举办。

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来自先进制造业领域的制造商、技术提供商、政策制定者和研究人员出席了本次大会。

推动人工智能在制造业产业群的应用

Gan 表示，由于制造业产业群约占新加坡国内生产总值的五分之一，先进技术可以帮助该行业提高生产力和竞争力。

她补充道：“机器人技术、数字孪生和人工智能等先进技术，可以帮助我们的制造商提高生产力、增强竞争力，并为我们的劳动力带来高技能岗位。”

此次推动人工智能的举措，是在总理 Lawrence Wong 于今年的财政预算案中宣布“先进制造业人工智能使命”之后推出的。该使命旨在利用人工智能提升制造业产业群的产出和生产力。

Gan 指出：“这包括巩固顶级的工厂，推动制造业产业群的产品和工艺创新，以及建立一个强大的工业人工智能公司基础——这些公司从新加坡开发人工智能解决方案，并将其出口到世界其他地区。”

她还宣布了制造业产业群人工智能卓越中心的下一阶段计划，该中心将应对更复杂的制造业产业群挑战，支持端到端的人工智能转型，并扩大该技术在行业内的应用。

该中心成立于2024年，将与高等院校、前沿人工智能初创公司和技术提供商更紧密地合作，以开发可立即应用于行业的AI解决方案。

新的合伙业务

活动上签署了多份谅解备忘录。

其中包括新加坡制造业总会（SMF）与共和理工学院之间的一项合伙业务，旨在支持中小型企业和大型企业的转型以及未来的人才发展。

在另一项合作中，新加坡制造业总会、新加坡金融管理局的 Gprnt 平台以及亚太绿色联盟将共同致力于相互承认并简化中小型企业的可持续发展资质。

“我们还希望更多的国人，无论是应届毕业生还是中年转业者，能将先进制造业视为一个激动人心的职业，” Gan 说。

她提到了“制造业产业群与人才联系中心”，这是一个与包括能源、贸易和工业部及经济发展局在内的多个组织合作开发的招聘门户网站，可将就业机会汇集于单一平台。

她补充道：“随着新加坡继续建立一个先进制造业生态系统，像亚太工业转型大会这样的平台，将在培养我们各项优势方面发挥关键作用。”

“这样，我们才能让新加坡保持其作为值得信赖的全球先进制造业枢纽的地位，为我们的企业创造新机遇，并为我们的人民创造好工作。”