新加坡企业发展局未来五年将投资1.2亿新元支持中小企业创新

创新中心网络将进行整合，部分员工将受影响

新加坡企业发展局主席 Lee Chuan Teck 表示，目标是帮助中小企业“在更复杂的环境中，获得创新和发展所需的支持”。 图片来源：ST

【新加坡】新加坡企业发展局 (Enterprise Singapore) 宣布，未来五年将投资高达1.2亿新元，以加强旗下的创新中心 (Centres of Innovation, 简称COI)，旨在支持中小企业 (small and medium-sized enterprises, 简称SME)“开发新产品和解决方案并将其推向市场”。

新加坡企业发展局在周三（10月7日）的一份声明中表示，与此同时，创新中心网络将从27个整合为10个，并接管咨询服务提供商IPI所提供的“相关服务”（如技术发现和匹配），从而简化中小企业的服务接触点。

此次整合将影响相关机构的员工。新加坡企业发展局未透露受影响的确切人数，但表示将在过渡期间为受影响者提供支持，并优先考虑重新部署岗位。

整合后，IPI将于2027年3月31日解散。新加坡企业发展局表示，其“正在努力将受影响的IPI员工重新部署到优化后的创新中心、公共服务部门以及更广泛的创新生态系统中的合适职位”。

受影响创新中心的所有员工都签订了与项目完成挂钩的定期合同，他们将在高等院校获得职位，以完成现有项目或承担其他合适的职能。

新加坡企业发展局的投资旨在从四个方面加强创新中心的能力：技术发现、技术采纳、生态系统连接与外展，以及行业参与。

此举的背景是，随着创新变得日益复杂，中小企业越来越需要生态系统中不同参与者和各个环节的专业知识。

新加坡企业发展局主席 Lee Chuan Teck 说：“归根结底，我们希望让中小企业在更复杂的环境中，能够更轻松地获得创新和发展所需的支持。”

他补充道：“我们认识到此类变革可能会带来困难，尤其是对直接受影响的同事而言……我们将与合作伙伴密切合作，为员工提供重新部署的机会，并尽可能使其与个人的技能和经验相匹配。”