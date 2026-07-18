世界杯扩军助推博彩活动激增，投注额或将比2022年翻倍

新加坡一些投注者表示，由于许多比赛在深夜进行，因此在比赛期间下注更为困难。

扩军至48支球队的赛制预计将推动全球博彩活动创下新高，因为比赛场次的增加创造了更多的投注机会。 照片：海峡时报

【新加坡】于近六周前开幕、并将在周一（7月20日）上午决出冠军的2026年国际足联世界杯，正在推动全球博彩活动急剧增加。

总部位于都柏林的体育博彩和在线游戏公司Flutter Entertainment预计，本届世界杯的投注额将是2022年卡塔尔世界杯的两倍。

Flutter是Betfair、Sky Bet、Paddy Power等品牌的母公司。该公司一位发言人告诉《商业时报》，公司为全球约1000万名客户提供服务，在高峰时段每分钟处理多达10万笔投注。

博彩活动的增加部分归因于赛事的扩军。本届世界杯的参赛队伍从之前的32支增加到创纪录的48支，使得比赛总场次从64场增加到104场。

Flutter预计，约60%的投注额将来自其国际业务，其余40%来自美国。

在其旗下各品牌中，英格兰以4比2战胜克罗地亚的比赛是小组赛中投注额最高的场次。其次是英格兰与加纳互交白卷的比赛，这也是该博彩公司迄今为止在本届赛事中盈利最多的一场比赛。Flutter没有提供具体的投注或盈利金额。

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新加坡市场兴趣浓厚

新加坡博彩公司 (Singapore Pools)也观察到本地市场对世界杯有浓厚的投注兴趣，并将其归因于该赛事的规模及其作为全球主要体育盛事的地位。

一位发言人告诉《商业时报》：「涉及主要足球强国的比赛，以及赛事后期阶段如淘汰赛、半决赛和决赛，通常会吸引更高的兴趣。」

由于本届世界杯尚未结束，这家非营利性运营商拒绝将博彩活动与往届世界杯进行比较。

一些接受《商业时报》采访的本地投注者表示，他们在世界杯期间下注，因为这项赛事每四年才举办一次，下注能让观赛变得更有趣。

一位只愿透露姓氏的Lee先生表示，迄今为止，他为每一场世界杯比赛都下了注。本届世界杯已进行了102场比赛，仅剩周日的季军赛和周一的决赛。

他说：「世界杯四年一次，所有的热议让我即便平时对足球不感兴趣，也想跟进这项赛事。」

Lee先生在新加坡博彩公司最喜欢的投注类型是“选比分”，即投注者需要预测比赛在90分钟结束时的确切比分。

他补充说，在决定下注前，他会使用生成式人工智能工具来帮助预测比赛结果。

另一位同样只愿透露姓氏的Tan先生将世界杯形容为一次“难得的”投注机会。

他说：「我只在世界杯期间下注，因为这是大家都在谈论的话题。」 他表示，他喜欢“总进球数大小盘”的投注类型，即投注者需要预测一场比赛的有效进球总数是高于还是低于新加坡博彩公司设定的界限。这些界限可以包括0.5、1.5、2.5和3.5个球。

深夜比赛促使投注提前

由于本届世界杯在北美举行，时差意味着许多比赛在亚洲的深夜进行，此时大多数人已经入睡。

像Lee先生这样通常喜欢在比赛进行中下注的投注者，现在会在睡前下注，然后在早上查看结果。

新加坡博彩公司的发言人说：「对于在深夜或凌晨进行的比赛，顾客可能更倾向于提早下注，而不是参与滚球投注。」

一位在该运营商大巴窑中心投注站的顾客告诉《商业时报》，他在2022年世界杯期间参与了滚球投注，因为卡塔尔的比赛时间对新加坡来说更为友好。

他表示，今年的赛事使得滚球投注变得更加困难。在104场比赛中，有38场在新加坡时间凌晨3点至5点之间开球，其中包括半决赛和决赛等关键比赛。

新加坡博彩公司表示，尽管博彩活动有所增加，但自6月12日世界杯开赛以来，公司已在其零售店、网站、移动应用程序和社交媒体平台上加强了负责任博彩信息的宣传。

该发言人表示，现有的保障措施仍然有效，包括最低年龄限制、负责任博彩提醒、求助热线信息以及禁止使用信贷进行投注。