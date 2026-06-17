各组别拥车证价格全面下跌，或预示汽车与商用车保费已触及阻力位
但分析人士预计，由于竞争依然激烈，拥车证价格不会下跌。
- 车商表示，继五月初举行的汽车博览会之后，六月份的需求有所回落。 摄影：DERRYN WONG，《商业时报》
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【新加坡】业内观察家表示，在经历了数月的上涨后，私人乘用车和商用车的拥车证 (COE) 保费已达到价格上限。
此前，在周三（6月17日）的六月第二轮投标中，A组（主流汽车）、B组（大型及豪华车）和C组（商用车）的保费均有所下跌。
新加坡汽车出入口商协会会长 Keith Oh 表示：“从今天的投标结果来看，市场在经历多轮拥车证保费上涨后已显疲态，出现了一些阻力。”
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