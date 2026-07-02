从餐饮业到水产养殖，新加坡人在东帝汶觅得投资机遇

他们涉足的领域广泛，包括餐饮、废金属和教育等。

7月2日，总理Lawrence Wong在帝力举行的海外招待会上与旅居东帝汶的新加坡人交谈。 照片：海峡时报, MARK CHEONG

【帝力讯】2012年，当新加坡人Julian Chiang抵达东帝汶时，看到机场跑道上竟然有鸡和牛，他感到十分震惊。

但在首都帝力考察几天后，他觉得这座城市具有商业潜力。

十多年后，Chiang担任董事的石油和天然气公司如今为该国的各类项目供应柴油、汽油和沥青。这家名为Global Group的公司在新加坡成立，业务遍及本区域其他国家，目前在东帝汶还拥有九个加油站。

Chiang于星期四（7月2日）接受《海峡时报》采访时说：“如果你观察这个国家，会发现这里有巨大的投资潜力。”

“这个国家作为一个以农业为基础的社会，在建筑业和农业方面潜力巨大，加上它拥有美丽的海滩，旅游业也大有可为。”

现年57岁的Chiang是旅居东帝汶的大约50至60名新加坡人之一，他们中的一些人于7月2日在一场海外新加坡人招待会上与总理Lawrence Wong会面。该活动在帝力棕榈泉酒店举行，当时PM Wong正在对东帝汶进行为期两天的访问。

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PM Wong是首位访问东帝汶的新加坡总理，他于7月2日抵达，并将在7月3日与东帝汶总统Jose Ramos-Horta和总理Xanana Gusmao举行会晤。

他在Facebook的帖文中表示，期待加强两国之间的合作。东帝汶于2025年10月26日正式成为亚细安第11个成员国。

Chiang也是东帝汶新加坡社群协会的会长，该协会旨在凝聚在东帝汶生活的新加坡人。他说，旅居当地的新加坡人涉足多个领域，包括餐饮、废金属和教育等。

由于家人在新加坡，他经常往返于两国之间，但大部分时间都待在东帝汶。

新加坡驻东帝汶大使Teo Lay Cheng在招待会上发言时表示，新加坡在东帝汶享有“非常强大的品牌资产”，这得益于包括企业主、专业人士、志愿者和传教士在内的新加坡人所展现出的新加坡价值观和精神风貌。

Teo是新加坡派驻帝力的首位常驻大使。在她获任命之前，新加坡已于2024年4月在帝力设立常驻大使馆。她于2026年4月接任此职。

新加坡“仟湖”公司执行主席兼总裁Yap Kok Cheng也是寻求开拓东帝汶商机的人士之一。该公司主要从事观赏鱼业务和水产养殖。

该公司最近与一家东帝汶公司成立合资企业，以开发该国丰富的海洋资源。常驻新加坡的Yap此行到访帝力，正是为了敲定合资企业的细节。

48岁的Yap说：“进军东帝汶为我们提供了很好的解决方案，因为这里是一个尚未开发的市场，濒临广阔的海洋，而且它刚刚加入了亚细安。”

“我们相信，进入这个行业、开发这个未开垦的市场，我们拥有先发优势，可以将渔获销往马来西亚、新加坡和泰国的市场。”

从长远来看，该公司计划利用其在水产养殖（即鱼类养殖）方面的专业知识，引进技术以帮助东帝汶发展渔业养殖。海峡时报