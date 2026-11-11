美国商会调查：计划裁员的新加坡公司减少，但技能错配问题日益令人担忧

仅13%的公司考虑裁员，低于去年的22%；大多数公司正转向提升员工的人工智能技能

新加坡美国商会发现，雇主正专注于提升员工技能，以跟上人工智能的发展步伐。 照片：YEN MENG JIIN，《商业时报》

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】新加坡美国商会 (AmCham) 的一项调查发现，本地大多数雇主计划维持现有员工人数，但日益严重的技能错配问题正导致招聘变得更加困难。

这份与Gallup合作进行的《2026年人力调查》显示，46%的受访者将技能错配列为主要的人力挑战，该比例高于2025年的34%。

与此同时，41%的受访者表示在招聘本地人才方面遇到困难。

该调查结果于周三（11月11日）在美国商会的年度人力资本峰会上发布。

在招聘计划方面，61%的受访者计划维持员工人数，26%预计将扩大招聘。另有13%的公司正计划裁员，该比例低于2025年的22%。

调查显示，人工智能正在影响企业应对生产力和技能问题的方式。约68%的受访者预计人工智能将提高员工生产力，80%的公司已在为现有员工进行技能提升培训。

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在那些预计人工智能将改变工作技能需求的公司中，90%认为提升技能是解决方案。

获取外国人才也仍然是一个问题。只有35%的受访者表示，他们有信心在用于评估就业准证（Employment Pass）申请的互补专才评估框架下，获得所需的所有人才。

生活成本也是一个因素，75%的受访者表示，在将全球高级人才派驻新加坡时，生活成本是一个关键的考量因素。

在工作安排方面，66%的受访者偏好混合或灵活办公模式。大多数（71%）受访者表示，他们非常有信心遵守《职场公平法令》（Workplace Fairness Act）。

美国商会总裁 Lei Hsien-Hsien 博士指出，调查结果凸显了投资于人才发展和终身学习的必要性。

她解释说：“新加坡的持续竞争力取决于培养一支具备相应技能、适应能力和区域经验的劳动队伍，以满足不断变化的商业需求。”

她补充说，商会与企业、政策制定者和教育工作者合作，以加强人才输送渠道。2025年，美国商会承诺在2028年前赞助四项毕业典礼奖项，以支持新加坡社科大学的毕业生。

发布调查结果的Gallup区域总监 Kanika Singh 表示，只有在公司文化支持、且管理者有能力推动的情况下，技能提升方面的投资才能获得回报。

她指出：“这些投资的有效性将取决于组织文化对其支持的程度。”她补充说，Gallup正在与新加坡公司合作，以提升它们的文化和管理者能力。

该调查表明，雇主并未大规模裁员，但他们发现招聘具备合适技能的人才变得更加困难。这使得对现有员工进行再培训，成为企业规划劳动力管理的关键部分。