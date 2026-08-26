人工智能热潮下，Airwallex、Revolut等金融科技公司在新加坡掀起招聘热潮

这些公司正寻求填补产品、工程和设计等领域的职位

批判性思维和深厚的专业领域知识是金融科技公司在求职者身上所看重的特质。 图片来源：AIRWALLEX, REVOLUT

[新加坡] 尽管人工智能的迅速普及引发了人们对失业的担忧，但新加坡的一些金融科技公司却恰恰因为这项技术而加大招聘力度。

业务扩张也推动了员工人数的增长。这些公司表示，招聘合适的人才——尤其是那些具备利用人工智能能力的人才——是关键所在。

例如，在澳大利亚成立的Airwallex计划到2026年底，将其新加坡的员工人数增加到近800人，同比增长超过70%。目前，该公司拥有近700名全职员工。

该公司寻求填补的职位主要集中在产品、工程和设计领域，以及运营管理、销售和财务等职能部门。

新加坡是该公司构建面向客户的人工智能产品的基地，例如“代理钱包”（agentic wallets）——它能让 人工智能 代理在预设规则内代表用户进行购买——此外，公司也在此开发用于提高业务生产力和效率的内部 人工智能 工具。

Airwallex全球人事与人才副总裁 Richard Yan 表示：“就我们能够构建的产品以及扩展业务的方式而言，人工智能 创造了一个兼具内部和外部影响力的故事。”

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Airwallex在包括新加坡在内的世界各地均设有办事处，通过一个平台帮助企业管理其全球金融业务，服务范围涵盖多币种账户、国际转账、公司卡、费用管理和在线支付等所有方面。

在新加坡，Airwallex报告其2025财年收入增长了107%，这标志着该公司连续第二年实现三位数的增长。

同样，全球支付公司Revolut的新加坡团队员工人数在2024年至2025年间几乎翻了一番，增幅达95%。该公司计划保持这一增长势头，目标是在未来三年内将员工队伍从目前的168人扩大到300人以上。

Revolut的空缺职位包括产品和设计，以及风险、合规和审计等部门。

Revolut亚太区人力资源主管 Ryan Park 表示：“新加坡是我们进行亚洲扩张的关键枢纽，使我们能够在此构建和扩展产品，以支持我们服务全球1亿客户的宏伟目标。”

与此同时，Revolut新加坡的零售客户群在2025年扩大了20%以上，企业客户群则增长了五倍。其国内交易额增长超过30%，国内交易数量同比增长约25%。

Revolut表示，人工智能并非作为一种独立的工具使用，而是作为一种能力，日益融入到其构建产品、服务客户和运营业务的各个方面。

Park说：“与‘人工智能将减少对人力的需求’这一普遍看法相反，我们看到的情况恰恰相反。人工智能正在增加我们对人才的需求。”

他补充道：“通过将行政和重复性任务自动化，人工智能让我们的员工能够专注于需要判断力、创造力、问题解决能力和深厚领域专业知识的更高价值工作。这也使我们的团队能够承担更多项目，从而需要更多高技能的人才。”

多币种支付平台YouTrip也在加大招聘力度，积极在产品、工程、财务和其他部门进行招聘。

该公司目前在新加坡拥有150名员工，并计划在今年年底前将员工人数扩大至少10%。

YouTrip的联合创始人兼首席执行官 Caecilia Chu 表示，随着公司继续在产品开发、业务和卓越运营方面寻求强劲增长，并扩大其地理足迹，招聘更多合适的——尤其是能够利用人工智能力量的人才——至关重要。

她指出：“我们视人工智能为一种‘力量倍增器’，能借此提高个人和团队的产出。”

她说：“人工智能在YouTrip带来的运营收益是变革性的，它不是通过缩减我们的团队，而是通过极大地增强我们创新和执行的能力来实现的。”

例如，通过自动化日常分析和行政任务所节省的时间，被立即用于构建全新的、高价值的客户体验。

这让公司得以推出重大的产品增强功能，例如为监控特定货币的用户提供实时汇率提醒等时效性功能，并通过YouTrip Family及其应用内eSIM功能引入新的垂直产品线。

随着人工智能日益普及，金融科技公司表示，工作岗位也在不断演变，这促使它们对人才技能的要求发生变化，其中包括批判性思维和深厚的专业领域知识。

Chu说：“随着技术负责处理日常的繁重任务，招聘的重点将转向那些拥有深厚专业知识、能够进行批判性思考，并在日常工作中善用人工智能工具作为‘力量倍增器’的个人。”

她表示，虽然人工智能能生成出色的答案，但突破性的想法往往来自跨学科地联系不同概念，以及发现那些并非显而易见的机会。

她补充说，杰出的领导者还能通过提出正确的问题并在不确定性下做出明智的判断来脱颖而出。

Revolut的 Park 表示，适应能力和解决问题的能力也是重要的特质，因为随着人工智能成为每个职能的一部分，工作将更需要判断力、创造力和深厚的专业领域知识。THE STRAITS TIMES