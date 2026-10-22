新加坡网络安全总监：本地公司应“立即行动”修复严重的PHP漏洞

这些漏洞在软件中存在多年，直到被人工智能工具发现

PHP开发者于10月21日发布了紧急修复程序，修复了软件中存在多年、直到被人工智能工具发现的漏洞。 照片：路透社

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【新加坡】新加坡网络安全总监Gwenda Fong于10月22日表示，新加坡各机构应立即采取行动，解决PHP中的严重漏洞。PHP是一种为大部分互联网提供支持的编程语言。

她是在世界各地的网络安全机构于10月21日就PHP中发现的两个严重漏洞发出警告后，在LinkedIn上发表此番言论的。

PHP开发者于10月21日发布了紧急修复程序，修复了软件中存在多年、直到被人工智能工具发现的漏洞。

这些警告促使全球各国政府和公司纷纷关闭网站和应用程序，以争分夺秒地保护自己免受潜在的网络攻击。

兼任新加坡网络安全局（Cyber Security Agency of Singapore, 简称CSA）局长的Fong表示：“我要向新加坡的每一个机构传达的信息很简单：不要等待。”

她说，许多机构，特别是依赖外部IT供应商或托管服务提供商的中小型企业，可能没有意识到他们的系统受到了影响。但她表示，威胁迫在眉睫。

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她说：“CSA正紧急与政府机构、关键信息基础设施所有者、大型企业和行业伙伴合作，以加速修补工作。我们也正通过商业协会、网络安全服务供应商和技术合作伙伴，帮助小型机构采取行动。”

Fong表示，运营网站或在线服务的机构应检查其系统（包括由第三方供应商管理的系统）是否使用了受影响的PHP版本。

他们还应立即进行修补，优先处理面向互联网的系统，并调查是否有迹象表明其系统可能已经被入侵。

Fong补充说：“如果您的机构不确定是否受到影响，请立即联系您的IT团队、网站开发人员或托管服务提供商。”

“网络安全是共同的责任。现在迅速采取行动可以防止一个漏洞演变成严重事件。”

她建议需要技术指导和更新信息的人士参考CSA的新加坡计算机紧急应变小组（SingCERT）警报。

CSA在10月21日表示，此次暴露的漏洞影响该脚本语言的所有版本。

尽管本地尚无网站被黑客攻击的已知案例，但CSA表示：“已有报告显示，存在针对这些漏洞的广泛利用尝试，以及多个概念验证（proof-of-concept）攻击代码的开发。”

政府科技局（GovTech）表示：“目前没有迹象表明任何政府系统因这些漏洞而遭到入侵。”

“在必要时，受影响的服务可能会暂时下线以进行修复。这些措施是预防性的，并不表示系统已经被入侵。”

路透社的一篇报道引述比利时网络安全公司Aikido Security联合创始人Madeline Lawrence的话说：“这些漏洞的细节在修复程序准备好之前就已公开，此后便有攻击事件的报道。” 海峡时报