2026年安永年度企业家奖（新加坡）五位获奖者名单揭晓

其中一位将代表新加坡角逐2027年安永全球年度企业家奖

（从左至右）Advance Intelligence Group 联合创始人、集团主席兼首席执行官 Jefferson Chen；Silicon Box 联合创始人、首席执行官兼董事 Byung Joon Han；YouTrip 首席执行官兼联合创始人 Caecilia Chu；昇菘集团 (Sheng Siong Group) 首席执行官兼联合创始人 Lim Hock Chee；Valency International 主席兼联合创始人 Praveen Kumar Jain。 图片来源：安永

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[新加坡] 专业服务公司安永 (EY) 公布了2026年安永年度企业家奖（新加坡）的五位组别获奖者。

今年的评审团主席、新加坡企业发展局 (Enterprise Singapore) 执行主席 Lee Chuan Teck 表示，获奖者来自不同领域，他们“推动前沿技术发展、扩大金融服务覆盖范围、加强供应链或重新定义日常消费体验”。

各组别获奖者是：

Advance Intelligence Group 联合创始人、集团主席兼首席执行官 Jefferson Chen – 金融科技（数字金融解决方案）

昇菘集团首席执行官兼联合创始人 Lim Hock Chee – 消费产品与零售

Silicon Box 联合创始人、首席执行官兼董事 Byung Joon Han – 先进制造业

Valency International 主席兼联合创始人 Praveen Kumar Jain – 商品与农业；以及

YouTrip 首席执行官兼联合创始人 Caecilia Chu – 金融科技（支付解决方案）

安永在周四（9月17日）发布的文告中表示，获奖者是由一个独立评审团从50多项提名中选出，评审标准包括企业家精神、成长、目标和影响力。

这五位获奖者中将有一位荣膺“2026年安永年度企业家奖（新加坡）”总冠军，并代表新加坡参加2027年举办的安永全球年度企业家奖 (WEOY)，与来自约50个国家和地区的竞争者一较高下。

代表新加坡角逐全球大奖的人选，将在11月25日举行的安永年度企业家奖颁奖晚宴上公布。副总理兼贸易及工业部长 Gan Kim Yong 将担任晚宴主宾。

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新加坡企业发展局的 Lee Chuan Teck 赞扬今年的获奖者，称他们脱颖而出“不仅因为其成就规模，也因为他们目标明确、拥有持续增长的愿景、在应对挑战时展现出的韧性，以及他们持续为行业、员工和社区带来的积极影响”。

他补充道：“重要的是，他们正在建立成功的企业，帮助巩固新加坡作为创新和企业领导力中心的声誉。”

安永亚太东部区域副主管合伙人 Liew Nam Soon 表示，在安永举办该奖项的25年里，“我们见证了企业家能够创造的深远社会经济影响”。

他说，除了推动经济增长，企业家还“创造了优质的就业机会，建立能力，培养人才，并巩固了新加坡在全球市场中的地位”。

为纪念安永年度企业家奖在新加坡举办25周年，本届还将颁发一个特别荣誉奖——安永卓越影响力奖。

该奖项旨在表彰商业卓越与社会影响力并行不悖的重要性。

该奖项由国家社会服务理事会 (National Council of Social Service) 和全国志愿服务与慈善中心 (National Volunteer and Philanthropy Centre) 联合颁发，这两个机构也是从被提名者中遴选获奖者的影响力合作伙伴。

获奖者将根据其工作的目标和影响力进行评选。该奖项的获得者不参与2026年安永年度企业家奖（新加坡）总冠军的角逐，除非他/她同时也是组别奖的获奖者。

该奖项的得主也将在11月的安永年度企业家奖颁奖晚宴上公布。