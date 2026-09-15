福建洗钱犯名下豪宅即将拍卖，坐拥新加坡全景天际线景观

与2023年数十亿美元洗钱案有关的26处房产将被拍卖

在Su Yongcan名下的一套南峰雅苑 (South Beach Residences) 公寓里，最引人注目的是一盏雨滴形吊灯和一个由彩色管子组成的天花板艺术装置。 照片：ETC

[新加坡] 走进这套位于华利世家 (Wallich Residence) 61楼的四卧公寓——其业主是已被定罪的洗钱犯 Zhang Ruijin——首先映入眼帘的是一览无余的壮丽景色。

透过环绕式玻璃窗，远处的圣淘沙湾 (Sentosa Cove) 波光粼粼，而未来的南部濒水区 (Greater Southern Waterfront) 的广阔景致则在地平线上铺展开来。公寓的正上方，正是亿万富翁发明家 James Dyson 曾经拥有的超级顶层公寓。

这套面积为1991平方英尺的四卧公寓拥有高挑的天花板和豪华的娱乐及家庭生活空间，是与2023年数十亿美元洗钱案有关的26处房产之一，并将于本周开始拍卖。

政府正寻求清算在调查期间扣押的资产，这是80多处将被拍卖房产中的第一批。房地产公司 Knight Frank、SRI 和 ETC 已被委任负责9月17日和9月23日的拍卖会。

这套华利世家 (Wallich Residence) 公寓的指导价为678万新元。

新加坡土地管理局 (土管局) 的记录显示，该公寓业主为中国籍人士 Zhang。他与情人 Lin Baoying 在新加坡对洗钱和伪造文件指控认罪后，被判处15个月监禁。

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两人在服刑期满后，已于2024年6月被驱逐至柬埔寨。

在调查中被捕的10名外国人均来自中国福建，Zhang 和 Lin 就在其中。他们曾在新加坡一些最热门的黄金地段项目购买了数套豪华公寓，包括康宁河湾 (Canninghill Piers)、南峰雅苑 (South Beach Residences) 和格美华庭 (Gramercy Park)，这些项目于2017年至2021年间推出。

这10人均被判入狱，并被没收现金和资产。

“坊间传闻，这些福建洗钱犯喜欢购买能够提供隐私、躲避邻近公寓窥探的超豪华房产。

“话虽如此，合法的超高净值中国买家也有同样的偏好，”第一太平戴维斯 (Savills Singapore) 的研究与咨询部执行董事 Alan Cheong 表示。

根据《海峡时报》的房产所有权查询，其中一处房产是 Su Yongcan 名下位于南峰雅苑 (South Beach Residences) 42楼的四卧顶层公寓，该项目由 Norman Foster 设计。他在2023年8月警方就洗钱案展开行动前已逃离新加坡。

Kennedys Law 律师事务所合伙人 Robson Lee 表示，根据新加坡土地管理局 (土管局) 的记录，Su 和 Zhang 分别是其名下房产的注册业主，但他们处理这些房产的权利现已被法律剥夺。

当局追查了与17名嫌犯有关、价值21亿新元的资产。警方在2024年11月表示，包括 Su 在内的其中15人同意上交价值约18.5亿新元的资产，以换取国际刑警组织撤销对他们的通报。

Su 名下的这套面积为6727平方英尺的顶层公寓将于9月23日拍卖，指导价为2530万新元。公寓的客厅和用餐区铺设灰色大理石地板，并设有一个可俯瞰滨海艺术中心 (Esplanade) 和滨海湾 (Marina Bay) 的巨型开放式阳台。

根据房地产网站 PropertyGuru 上的房源照片，公寓中最引人注目的是一盏雨滴形吊灯和一个天花板艺术装置，该装置由彩色管子通过细缆悬挂，形成有机的流动波浪形态。

大部分房间都配有落地窗，其中一间房还设有一个直通天花板的豪华书柜。有一间卧室（据推测是儿童房）的墙上贴有复古航空主题的壁画，上面画着复古热气球，风格奇趣。

华利世家 (Wallich Residence) 的待拍单位同样提供宽敞的居住空间。

这四套公寓单位分别位于51、53、54和61楼，均拥有超大的娱乐和家庭活动空间、高端家具家电以及全景滨水景观。根据 PropertyGuru 上的房源视频，其中三套单位将连同家具一起出售。

房源信息显示，玛庭豪苑 (Martin Modern) 即将拍卖的六套单位，大部分房间都铺设了独特的灰色大理石地板并配有落地窗。其中一套位于26楼、面积为1733平方英尺的四卧单位指导价为498万新元，并配有私人电梯入户。

一套指导价为330万新元的三卧单位，其设计独特，在深色石材台面上方设有一个长条形的防溅挡板窗（信箱窗），视线可穿透至宽敞的客厅，营造出开放式的感觉。

位于格美华庭 (Gramercy Park) 的四套拥有永久地契并配有私人电梯的公寓单位，指导价在380万至760万新元之间。这些单位均铺有大理石地板，设有宽敞的起居和用餐区以及落地窗。根据 PropertyGuru 上的房源信息，其中一个单位的客厅装有两盏大型马车轮式吊灯。

将于9月17日拍卖的还包括位于巴慕乐路 (Balmoral Road) Sloane Residences 的两套拥有永久地契并配有私人电梯的三卧单位，指导价在360万至370万新元之间；以及新达城一期 (Suntec Tower One) 一个面积为3498平方英尺的甲级办公空间，指导价为1150万新元。

Knight Frank 将于当天在其海洋金融中心 (Ocean Financial Centre) 的办公室对七处房产进行拍卖。

ETC 的拍卖组合包括：五处可无遮挡欣赏新达城、滨海艺术中心、国浩时代城 (Guoco Midtown) 和滨海湾金沙 (Marina Bay Sands) 景色的南峰雅苑 (South Beach) 房产；两处位于里峇峇利 (River Valley) 8 Saint Thomas 的房产；一处 Paterson Suites 的房产；以及顺利工业园 (Shun Li Industrial Park) 一个面积为8800平方英尺的工厂。南峰雅苑房产的指导价介于445万至2530万新元之间。

分析师认为，这些待拍房产会吸引一些超高净值人士的兴趣，因为黄金地段这类住宅的供应有限，尤其是那些拥有大面积单位的住宅。

Huttons Asia 首席执行官 Mark Yip 表示：“有些人可能会认为这是价值投资的机会，因为价格、地段以及面积、布局和地契年限等房产相关属性，可能比房产的历史更重要。此外，出售过程直接明了。”

9月23日将举行两场拍卖会，分别由 Edmund Tie 和 SRI 在其位于珊顿道5号联合工业大厦 (UIC Building) 和世界城 (Great World) 的办公室举行。

Mogul.sg 首席研究官 Nicholas Mak 表示：“将房产分批出售，可以让卖方衡量市场需求，并调整未来待售批次的底价、指导价和规模。”

除了新达城 (Suntec Tower) 的办公空间外，位于加基武吉 (Kaki Bukit) 顺利工业园 (Shun Li Industrial Park) 的一栋四层楼排屋式工厂也将被拍卖，指导价为363万新元。

至于洗钱犯为何购买商业和工业地产，Cheong 指出，原因之一是无需支付额外买家印花税。

“另一个原因是，在洗钱过程中，最后阶段是将资金整合到合法的资产类别或业务中。洗钱犯可能有一定数额的资金需要整合，他们可能希望将这笔固定金额与相应规模的投资资产相匹配，”他说。

Yip 指出，在待拍的24套豪华公寓中，大部分的指导价略高于这些项目中同类房产近期的成交价。

他说：“买家不应指望能以极低的价格买到这些房产，因为所有销售收益都将上缴统一基金 (Consolidated Fund)，这涉及到公共问责。因此，这些房产将以公允价值出售。”

Cheong 补充说，对于那些不介意这些房产曾为洗钱犯所有、以及他们曾在单位里做过什么的人来说，这可能是一次“价值投资”。 海峡时报