比亚迪主要竞争对手吉利汽车准备重返新加坡市场
据悉，吉利汽车已开始与新加坡大型汽车集团洽谈，以任命代理商。
- 吉利于2006年首次进入新加坡市场，但几年后悄然退出。 图片来源：路透社
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【新加坡】作为中国最畅销的汽车品牌之一及比亚迪(BYD)的主要竞争对手，吉利汽车(Geely Auto)或将很快重返新加坡市场。
吉利汽车控股(Geely Automobile Holdings)旗下的同名主流汽车品牌吉利汽车(Geely)，正在新加坡物色代理商。
《商业时报》(The Business Times)了解到，吉利已在与新加坡主要的汽车分销和零售集团进行洽谈。
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