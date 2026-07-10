GIC宣布高级管理层任命，包括集团副首席投资官
相关变动将于10月1日生效
- 左起：Choo Yong Cheen、Liang Jiajie和Liew Tzu Mi被任命担任新的高级领导职务。 照片来源：GIC
本文由AI辅助翻译
【新加坡】新加坡主权财富基金GIC于周五（7月10日）宣布了一系列新的高级管理层任命，相关变动将于10月1日生效。
作为领导层重组的一部分，Choo Yong Cheen和Liew Tzu Mi被任命为集团副首席投资官 (DGCIO)。两人将协助GIC的集团首席投资官。
Choo将在担任集团副首席投资官一职的同时，继续兼任其目前的私人股权首席投资官 (CIO) 职务。
在这一扩大的职责范围内，Choo将负责监督GIC的私募市场资产类别，包括私人股权、房地产和基础设施，以及专注于非常规投资机会的综合策略部。
Liew将卸任其目前的固定收益与多资产 (FIMA) 首席投资官及投资组合执行与解决方案部主管的职务。
她将保留在投资组合执行与解决方案部的领导职务，并新增负责监督整体投资组合研究与策略的职责。
随着Liew卸任FIMA的职务，Liang Jiajie获擢升为FIMA首席投资官。
Liang在FIMA核心领导团队任职近十年，他将继续兼任自2018年以来一直担任的全球宏观主管职务。
他此前曾于2026年4月担任FIMA副首席投资官。
在新架构下，所有首席投资官将继续直接向集团首席投资官汇报。
GIC首席执行官Lim Chow Kiat表示：“全球投资环境日益复杂，需要更多跨领域的领导力。这些晋升将使我们能够从多元化策略中获得协同效应，并为整体投资组合创造更多价值。”
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