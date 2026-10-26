政府将提前提高退休年龄，为雇主创造灵活工作岗位提供更多财务支持

提前实施是考虑到此前提高退休年龄所带来的积极就业成果

这些建议旨在帮助更多年长者延长就业时间，同时促进有利于各年龄层和跨代同堂的工作场所。 照片：ST

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【新加坡】政府已接受一个劳资政三方年长者就业工作小组建议的六项措施，包括提前提高退休和重新雇佣年龄，以及提供更多的财务支持、薪金补贴和税收减免。

这些建议于周一（10月26日）在一份报告中发布，涵盖三大领域的计划：减少员工提早离职并支持他们重返职场；在法定退休和重新雇佣年龄后创造机会；以及提升低薪年长者的收入。

该工作小组的代表来自人力部 (MOM)、全国职工总会和新加坡全国雇主联合会。

人力部政务部长 Dinesh Vasu Dash 在报告发布会上表示，这些建议的核心是为工作提供更多选择和灵活性。

他说：“因此，我们的目标是建立年龄友好型的工作岗位和跨代同堂的工作场所，让经验受到重视，人们能以适合自己的方式继续做出贡献，进而也让企业受益。”

Dinesh 补充说，年长者就业不应仅仅意味着在同一份工作上多做几年，而是在更长的职业生涯中拥有有意义的选择，并善用年长员工为企业创造成功。

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首要建议是：通过新的灵活工作量计划 (Flexi-Load Programme, FLP) 和职业长青计划办公室，扩大灵活职位和职业指导的规模。

灵活工作量计划将提供资金支持，帮助雇主支付开发和实施灵活工作量安排（如兼职或分时工作）的过渡成本。这些成本可能包括重新设计传统上围绕全职工作构建的职位、系统和政策所需的额外人力资源和组织资源。

这项新计划的细节将在2027年财政预算案和国会拨款委员会辩论中公布。

该计划将在现有的部分工时员工重新雇佣津贴 (Part-Time Re-employment Grant, PTRG) 于2027年底到期后取而代之，并扩大了资格标准。

部分工时员工重新雇佣津贴已为约68,500名年长者和约7,800名雇主提供了支持。该津贴面向60岁及以上的员工，并资助那些调整人力资源政策的雇主。

报告指出，相比之下，新计划将适用于50岁及以上的员工，并资助那些“在创造额外灵活工作量职位方面取得成效”的雇主。

根据人力部的调查数据，尽管许多年长者希望在退休年龄后继续活跃于经济活动，但新加坡居民的劳动力参与率从55岁以后开始急剧下降。

报告称，这表明一些员工离职的时间早于他们的意愿。

同时，新的计划办公室将帮助员工规划职业和技能转型，并支持雇主采纳包容各年龄层的职场实践。

该办公室将由技能与劳动力发展机构领导，还将为员工和雇主对接合适的就业机会和生态系统支持。

报告称，这些互补措施将构成一个促进职业长青和健康的全面体系的一部分，该体系还包括其他加强人力资本发展、支持员工应对职场转型以及改善工作场所安全的努力。

第二项建议是将退休年龄提高到65岁，重新雇佣年龄提高到70岁，并于2029年1月1日生效，这比之前设定的2030年时间表有所提前。

Dinesh 说：“这发出了一个明确的信号，即希望继续工作的年长者应该有机会这样做。”

报告补充说，提前实施是考虑到此前提高退休年龄所带来的积极就业成果，以及越来越多希望继续活跃于经济活动的年长者。

退休年龄是雇主可以建议员工退休的最早年龄，目前设定为64岁。目前的重新雇佣年龄规定，对于希望在退休后继续工作至69岁的合格员工，雇主必须向他们提供合约。这些是今年7月1日生效的最新一轮调整。

第三，提高就业援助金建议的最低和最高金额，以反映自2022年上次审查以来的薪金增长。

对于希望继续工作但未获得重新雇佣机会的合格员工，这笔款项能帮助他们渡过寻找下一份工作的时期。

对于64岁至69岁的年长者，这笔款项的范围可能在4,000新元至14,750新元之间。

第四，为工作超过法定退休和重新雇佣年龄的年长员工加强劳动收入税务回扣，以减轻他们的税务负担。目前，60岁及以上的员工每年最多可申请8,000新元的回扣。

劳资政三方表示，此举将增加这些年长者的实得工资，并进一步激励他们继续留在劳动力市场。

第五，从2028年起推出重新雇佣补贴，以抵消雇佣年长员工的成本，从而帮助他们在超过退休和重新雇佣年龄后继续留任。

这将取代现有的年长员工就业补贴。该补贴为雇佣月薪低于4,000新元、年龄在60岁及以上的新加坡人的雇主提供高达7%的薪金补贴。新措施将把薪金支持延长至2027年底之后。

最后，加强就业奖励入息补助 (Workfare Income Supplement, WIS) 并更新渐进式加薪补贴计划 (Progressive Wage Credit Scheme, PWCS)，这两项计划旨在为低薪员工提供支持。

劳资政三方表示：“加强就业奖励入息补助将提高低薪年长员工的薪金和退休储蓄充足性，而更新渐进式加薪补贴计划将为雇主提供更大支持，以可持续的方式提高薪金。”

各项措施的更多细节将在2027年上半年公布。

这个劳资政三方年长者就业工作小组是在2019年成立的年长员工工作小组所奠定的基础上，于2025年7月召开的。

该小组咨询了超过1,000名利益相关者，包括雇主、行业和工会代表、员工、人力资源专业人士和学者，并采纳了“壮大成熟员工多阶段职业生涯行动联盟”的见解。