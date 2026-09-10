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政府将考虑为育儿事假实施提供认证，并研究设立病童看护室

但最关键的仍是改变职场规范与惯例

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Elysia Tan

Elysia Tan

Published Thu, Sep 10, 2026 · 12:39 PM
    • 政府通过承担育儿相关假期的成本来支持企业。
    • 政府通过承担育儿相关假期的成本来支持企业。 照片：YEN MENG JIIN, BT

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】总理公署部长兼财政部第二部长 Indranee Rajah 周四（9月10日）在国会上表示，政府正积极探讨设立一项认证标志，以表彰那些提供良好工作与生活平衡环境的职场。

    她表示：“问题在于这会给雇主带来多大的负担。我们已经在要求，或者说将要要求他们改变职场规范与惯例。”

    她是在回应人民行动党议员 Cassandra Lee（西海岸-裕廊西集选区）为支持在职父母所提出的建议。

    此前，总理 Lawrence Wong 在国庆群众大会上宣布，从明年起，新加坡籍孩童的在职父母将享有更多的育儿事假

    Indranee 表示，政府不希望雇主“像对待小学离校考试（PSLE）那样看待这项认证”，设立一系列必须达到的分数标准，这会给他们带来额外压力。“因此，我们会找到一个合适的方式来推行。”

    Lee 也重申了她之前提出的建议，即在托儿中心设立病童看护室。她认为，这能为父母提供灵活性，让他们不必立即放下工作，而是可以在几小时内安排好工作后再离开。

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    Indranee 表示，她将请社会及家庭发展部高级政务部长 Goh Pei Ming 研究这项建议。

    裕廊东-武吉巴督集选区议员 Lee Hong Chuang 指出，照顾孩子的需求可能突如其来，因此建议允许父母将育儿事假兑换成现金。

    他表示，由于运营上的限制，特别是对于小型企业而言，员工可能无法用完所有假期。他补充说，这笔钱可以给自己的父母，用于安排照顾孙辈的事宜。

    但 Indranee 回应道：“无论给父母多少钱来兑换假期，都无法帮助那个独自在家、无人照看的小孩。”

    政府正通过承担育儿相关假期的成本来支持企业，这笔资金可以帮助雇主聘请临时员工，或奖励那些承担额外代理职责的现有员工。

    Indranee 强调，长期的解决方案是让职场认识并接受，为满足看护需求（如育儿假）而请假“已是人力资源政策中不可或缺的一部分”，并围绕这一点来规划和设计职场规范与惯例。

    她表示：“这包括工作再设计、灵活工作安排、短期代理安排，以及在适当情况下应用人工智能和自动化。”

    “所有员工——不仅是有孩子的父母，也包括单身和无子女的已婚人士——都将从改善的职场文化与规范中受益，这有助于他们更好地平衡工作与个人责任，包括各种看护需求。”

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