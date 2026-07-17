公共服务署：政府科技局重组并非公共服务领域的广泛行动

公共服务署在一份声明中表示，此次重组反映了政府科技局为适应科技领域的广泛变革而进行的自身运营需求调整。 图片来源：《海峡时报》，DESMOND FOO

【新加坡】公共服务署 (PSD) 于7月17日表示，政府科技局 (GovTech) 的重组并非一项覆盖整个公共服务领域的广泛行动。

公共服务署在回应媒体询问的声明中表示，此次裁员93人的重组，反映了政府科技局为适应科技领域的广泛变化而进行的自身运营需求调整。

公共服务署表示，这些变化包括技术的快速进步，以及开发和交付数码产品方式的改变。

政府科技局于7月15日宣布了其重组计划。该机构当时表示，在未来两年内，其约3900名员工中预计将有7%至9%的职位受到重组影响。

公共服务署表示，公共服务领域中更重大的重组仅在必要时才会进行。

负责监管公共服务的公共服务署补充道，这通常是为了应对某个机构在运营环境、使命或运营模式方面发生的根本性变化。

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它补充说，各公共服务机构会持续检讨其组织、职能、运营模式和人力需求，以满足不断变化的需求和优先事项。

它表示，大多数的人力变动是通过技能再培训、工作重新设计、重新部署和自然减员等渐进方式进行的。

公共服务署表示，受政府科技局重组影响的93名员工已获得了一项公共服务辞职计划的献议。

这项“特别辞职计划”（Special Resignation Scheme, SRS）旨在为那些职位已不再被需要，且无法被重新部署到机构内部或更广泛公共领域的其他合适岗位的公职人员提供财务支持。

公共服务署表示，首要任务是对这些职员进行技能再培训和重新部署，无论是在他们所在的机构内部还是公共服务的其他部门。

在无法进行重新部署的情况下，受影响的职员可能会获得特别辞职计划的献议。

公共服务署补充说，公共服务的宗旨是为新加坡和新加坡人服务。

“为了做好这一点，各机构必须持续转型，并确保公共服务队伍保持高效、反应迅速并为未来做好准备，同时在变革过程中为公职人员提供支持，”该机构表示。

政府科技局主席 Chng Kai Fong 在7月15日发给该机构3900名员工的一份说明中表示，此次重组旨在让政府科技局从管理由供应商交付的项目，转变为亲自运营产品。

这样一来，该机构便能快速响应并进行调整，以满足国家需求。

“这不是一场由人工智能驱动的裁员行动。这种转变在当前的人工智能浪潮出现前几年就已经开始了，” Chng 在这份也已发送给媒体的说明中表示。

政府科技局曾表示，在其重组第一阶段中，超过三分之二的受影响职员已被保留在现有岗位或将接受再培训以担任新角色。整个重组过程将分三阶段进行。

该机构表示，有102人被留任，另有110人进入学徒计划进行技能再培训。其余93名员工则被裁退。《海峡时报》