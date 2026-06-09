The Business Times
business-time-50

Grab携手新加坡企业发展局推出新计划 助小型餐饮企业增加客源、提升能力

该计划旨在通过促销活动和业务指导，提高商家的知名度。

google-preferred-sourceAdd BT as a preferred source

Koh Kim Xuan

Published Tue, Jun 9, 2026 · 05:22 PM
    • 贸工部高级政务部长 Low Yen Ling（身穿粉色外套）与Grab新加坡董事总经理 Alejandro Osorio（指示牌右侧）于星期二（6月9日）出席“Grab Full House Mission”计划的启动仪式。
    • 贸工部高级政务部长 Low Yen Ling（身穿粉色外套）与Grab新加坡董事总经理 Alejandro Osorio（指示牌右侧）于星期二（6月9日）出席“Grab Full House Mission”计划的启动仪式。 图片：GRAB

    本文由AI辅助翻译

    查看原文

    【新加坡】超级应用 Grab 与新加坡企业发展局 (企发局) 合作推出一项计划，旨在帮助小型餐饮商家增加堂食和外卖服务的客户需求，并加强其数码能力。

    这项名为“Grab Full House Mission”的计划于星期二（6月9日）发布。目前，小型餐饮业者正面临运营成本上涨、堂食与外卖渠道承压的挑战；有限的资源也使他们难以持续投资于数码工具和各类创收活动。

    Grab发布的《2023年新加坡亚洲食品与杂货趋势报告》早已指出，消费者不仅使用外卖平台点餐，也利用它来发掘外出就餐的选择：84%的用户通过Grab应用发现新的餐馆或商店；61%的用户在浏览应用时并没有明确的目标商家。

    Grab新加坡董事总经理 Alejandro Osorio 表示，新计划旨在为小型业者提供“切实的支持”，帮助他们应对日益激烈的竞争环境。

    他表示：“我们相信，如今支持商家已不仅仅是帮助他们获得订单那么简单，更意味着要帮助他们建立知名度、掌握技能并增强韧性，从而实现长期可持续的增长。”

    在启动仪式上致辞的贸工部高级政务部长 Low Yen Ling 表示，此次合作体现了新加坡企业发展局 (企发局) 和政府对餐饮业的“持续承诺”。

    Asean Intelligence

    Get insights into businesses across South-east Asia

    Get the free report

    推动客户需求

    该计划将推出一系列举措，旨在提高商家的知名度，并增加堂食和外卖的客户需求。

    为此，“Dine Out”（外出就餐）邻里活动希望通过向使用Grab“Dine Out”功能的食客提供促销优惠，为邻里商家增加客流量。光顾参与活动的商家，这些顾客可享受高达15%的折扣。

    首个活动是与新加坡企业发展局 (企发局) 合作开发的，已于5月26日在丹戎巴葛启动，并将持续至7月25日。今年晚些时候，还将在荷兰村和惹兰勿刹推出类似活动。

    Low 在演讲中说：“这建立在新加坡企业发展局 (企发局) 持续努力的基础上，旨在将丹戎巴葛等地区发展成独特的生活服务产业群目的地，为国人和游客提供精心策划的零售与餐饮体验。”

    GrabFood平台上的小型餐饮商家也将获得帮助，以争取更大的外卖订单需求份额，顾客在这些订单上同样可以获得高达15%的折扣。

    提升业务能力

    在该计划的第二部分，Grab的学习平台GrabAcademy将与新加坡企业发展局 (企发局) 和新加坡精深技能发展局（SkillsFuture Singapore）合作，在未来三年每年举办工作坊和大师班，旨在加强餐饮商家的运营能力并改善其数码工具的使用。

    企业将获得关于提高生产力、制定促销策略以及利用人工智能工具来推动增长的实践指导。

    一项商家入驻计划将于12月推出，为多达70家商户全额赞助价值388新元的入驻配套。符合条件的商家也将获得相应的入驻支持。

    商家还可以利用由Grab和新加坡企业发展局 (企发局) 联合发布的免费半年期报告，为其业务策略提供参考。

    Osorio 表示：“（该计划）汇集了Grab能为商家提供的全方位支持……并将其整合为一项协调一致的行动，专注于帮助新加坡的餐饮企业蓬勃发展。”

    Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.

    此翻译对您是否有帮助？

    Food industryFood & DrinkGrabEnterprise SG

    Share with us your feedback on BT's products and services

    Feedback

    TRENDING NOW

    Both brokerages' mutual favourite CapitaLand Integrated Commercial Trust is fully acquiring Paragon for about $3.9 billion.

    S-Reits ‘positioned for recovery’ as yield spreads widen: analysts

    As household size is hardly growing, is there a need to build super-large landed homes?

    Think twice about rebuilding that old landed property into a super-big house to max out GFA

    Qu Xiaoyin represents a new kind of entrepreneur emerging across Silicon Valley even as heavy tech layoffs dominate the news.

    AI-linked layoffs in US spark new wave of one-person start-ups

    Minister for Digital Development and Information Josephine Teo (far right) at the launch of the facility. With her are SingPost CEO Mark Chong (at left) and chairman Teo Swee Lian (partially hidden).

    SingPost unveils S$30 million sortation machines that will boost its parcels processing capacity

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More