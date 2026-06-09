Grab携手新加坡企业发展局推出新计划 助小型餐饮企业增加客源、提升能力

该计划旨在通过促销活动和业务指导，提高商家的知名度。

贸工部高级政务部长 Low Yen Ling（身穿粉色外套）与Grab新加坡董事总经理 Alejandro Osorio（指示牌右侧）于星期二（6月9日）出席“Grab Full House Mission”计划的启动仪式。 图片：GRAB

【新加坡】超级应用 Grab 与新加坡企业发展局 (企发局) 合作推出一项计划，旨在帮助小型餐饮商家增加堂食和外卖服务的客户需求，并加强其数码能力。

这项名为“Grab Full House Mission”的计划于星期二（6月9日）发布。目前，小型餐饮业者正面临运营成本上涨、堂食与外卖渠道承压的挑战；有限的资源也使他们难以持续投资于数码工具和各类创收活动。

Grab发布的《2023年新加坡亚洲食品与杂货趋势报告》早已指出，消费者不仅使用外卖平台点餐，也利用它来发掘外出就餐的选择：84%的用户通过Grab应用发现新的餐馆或商店；61%的用户在浏览应用时并没有明确的目标商家。

Grab新加坡董事总经理 Alejandro Osorio 表示，新计划旨在为小型业者提供“切实的支持”，帮助他们应对日益激烈的竞争环境。

他表示：“我们相信，如今支持商家已不仅仅是帮助他们获得订单那么简单，更意味着要帮助他们建立知名度、掌握技能并增强韧性，从而实现长期可持续的增长。”

在启动仪式上致辞的贸工部高级政务部长 Low Yen Ling 表示，此次合作体现了新加坡企业发展局 (企发局) 和政府对餐饮业的“持续承诺”。

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推动客户需求

该计划将推出一系列举措，旨在提高商家的知名度，并增加堂食和外卖的客户需求。

为此，“Dine Out”（外出就餐）邻里活动希望通过向使用Grab“Dine Out”功能的食客提供促销优惠，为邻里商家增加客流量。光顾参与活动的商家，这些顾客可享受高达15%的折扣。

首个活动是与新加坡企业发展局 (企发局) 合作开发的，已于5月26日在丹戎巴葛启动，并将持续至7月25日。今年晚些时候，还将在荷兰村和惹兰勿刹推出类似活动。

Low 在演讲中说：“这建立在新加坡企业发展局 (企发局) 持续努力的基础上，旨在将丹戎巴葛等地区发展成独特的生活服务产业群目的地，为国人和游客提供精心策划的零售与餐饮体验。”

GrabFood平台上的小型餐饮商家也将获得帮助，以争取更大的外卖订单需求份额，顾客在这些订单上同样可以获得高达15%的折扣。

提升业务能力

在该计划的第二部分，Grab的学习平台GrabAcademy将与新加坡企业发展局 (企发局) 和新加坡精深技能发展局（SkillsFuture Singapore）合作，在未来三年每年举办工作坊和大师班，旨在加强餐饮商家的运营能力并改善其数码工具的使用。

企业将获得关于提高生产力、制定促销策略以及利用人工智能工具来推动增长的实践指导。

一项商家入驻计划将于12月推出，为多达70家商户全额赞助价值388新元的入驻配套。符合条件的商家也将获得相应的入驻支持。

商家还可以利用由Grab和新加坡企业发展局 (企发局) 联合发布的免费半年期报告，为其业务策略提供参考。

Osorio 表示：“（该计划）汇集了Grab能为商家提供的全方位支持……并将其整合为一项协调一致的行动，专注于帮助新加坡的餐饮企业蓬勃发展。”