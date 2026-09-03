航空货运绿色燃油税推迟一年征收

该税款金额将介于1新元至41.60新元之间，具体取决于飞行距离和所预订的客舱等级。 照片：海峡时报资料库

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】航空货运的绿色航空燃油税将推迟一年，从2027年10月1日开始，适用于2028年1月1日起从新加坡起飞的航班。

新加坡民航局 (民航局) 在9月3日的一份声明中表示，与客运航班相比，航空货运的性质更多样化，涉及的企业和机构也更多，因此推迟征收航空货运燃油税。

这些相关方包括航空公司、货运代理和托运人，它们之间存在着不同的商业安排。

民航局表示：“考虑到行业反馈，推迟一年将为民航局提供更多时间与业界合作，为离港航班的货物运输开发并实施一个健全、可持续的航空燃油税征收机制。”

民航局早前宣布，从10月1日起购买机票、并于2027年1月1日起从新加坡起飞的旅客，将需要支付绿色航空燃油税。

该税款将用于购买可持续航空燃料。

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

根据目的地的不同，经济舱或高端经济舱的乘客将支付1新元至10.40新元。公务舱或头等舱的乘客将支付4新元至41.60新元。

这是基于计算不同客舱等级乘客碳排放量的行业惯例。

业内人士对推迟征收航空货运绿色燃油税的决定表示欢迎。

SAAA@Singapore（前身为新加坡航空货运代理协会）主席 Gabriel Lam 表示，在征收税款时试图对整个行业采取“一刀切”的方法可能会造成不一致的情况。

他补充说，通过延长实施的准备时间，业内人士可以“以一种更审慎和可持续的方式”来应对这一过渡。

他表示，额外的准备时间可以帮助公司在费用生效前提前规划，并与客户及合作伙伴进行沟通。

这项绿色航空燃油税原定于10月对从新加坡起飞的乘客生效，适用于4月1日起购买的机票。

然而，由于中东战争导致全球五分之一石油和能源供应流经的霍尔木兹海峡关闭，引发了全球能源危机，该税项的征收因此被推迟至2027年1月1日。

由于较长的航班消耗更多燃料，飞往更远目的地的旅客将支付更高的税款。

该费用将在票价明细中作为一个独立项目列出。

为了实施该税项，全球目的地已根据飞行距离被划分为四个地理区域，税额随区域等级的提升而增加。

这些区域分别是：东南亚（第一区）；东北亚、南亚、澳大利亚和巴布亚新几内亚（第二区）；非洲、中亚和西亚、欧洲、中东、太平洋岛屿和新西兰（第三区）；以及美洲（第四区）。

对于有多个经停站的航班，税款将根据离开新加坡后的首个目的地来计算。海峡时报