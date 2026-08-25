中新广州知识城将与新加坡社科大学和新加坡理工大学在医疗保健和人工智能领域展开合作

此外，通商中国将扩大机构网络，为新中企业对接人才。

【新加坡】中新广州知识城（CSGKC）与新加坡机构签署了三项新的合作协议，旨在深化双方在医疗保健、人工智能和人才发展领域的合作。

这些协议于周二（8月25日）在第16次新加坡-广东合作理事会会议上宣布，涉及新加坡社科大学（SUSS）、新加坡理工大学（SIT）和通商中国。

新加坡理工大学将与中新广州知识城在智能医疗保健技术、应用研究、机器人技术和护理服务方面进行合作。

与此同时，通商中国将扩大其机构网络，为新中企业对接人才与创新社群。

与新加坡社科大学的合作将通过其Aged+ Living Labs，重点关注乐龄护理解决方案。该实验室是新加坡首个以社区为基础的老年科技中心，旨在帮助老年人和看护者体验、测试和选择辅助生活技术与产品。

中新广州知识城投资开发有限公司总裁 Samuel Ng 表示：“我们将遵循两国的战略重点，继续支持本区域医疗保健能力的发展，并汇集两国专长，以促进一个横跨产业、研究和教育的互联生态系统。”

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这些举措是在新穗合作16年的基础上，进一步推动该旗舰双边合作项目的发展。

中新广州知识城成立于2010年，位于广州市黄埔区，是为两国市场的企业、机构和人才创造新机遇的平台。

该项目目前设有一个国际生物医药创新园，入驻企业包括 Akeso、BeOne Medicines 和 InnoCare Pharma 等，此外还有40多个生物制药项目以及七家医院和专科设施。

为深化在医疗保健领域的合作，中新广州知识城还宣布，计划效仿新加坡诺维娜健康城（HealthCity Novena），建立一个国际创新医疗保健、医疗与健康服务中心。

该中心将提供医疗服务、乐龄护理、康复支持和医疗旅游服务。

该合作的核心机构包括由南洋理工大学和华南理工大学共同建立的中新国际联合研究院，以及新加坡国立大学广州研究院。