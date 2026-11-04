烟霾法案修订增强执法力度，但如何管制境外公司仍是考验

观察人士称，种植业不透明的公司结构和境外运营模式阻碍了执法

此次法案修订的背景是新加坡经历了自2015年以来最严重的烟霾天气。从9月4日起，空气质量一直处于不健康水平。 照片：YEN MENG JIIN，《商业时报》

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【新加坡】观察人士表示，针对跨境烟霾的法案修订旨在增强执法力度，以追究违规公司的责任，但对于设在海外的公司，执法可能依旧困难重重。

新加坡国际事务研究所（SIIA）主席 Simon Tay 表示，此次法案修订增强了政府追溯供应链和复杂所有权结构的能力。

他在向媒体发布的评论中补充说，即使那些没有直接责任的公司，也可能因其商业行为“纵容”火灾而被判有罪。