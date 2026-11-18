该机构提议将“人机协作力”作为第17项关键核心技能

该报告的调查结果来自每年超过30万份的招聘信息。 照片：商业时报资料图

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】技能与劳动力发展局 (SWDA) 周三（11月18日）发布的一份报告显示，随着对人工智能技能的需求遍及各个工作和行业，人类的判断力正变得日益重要。

该报告的调查结果基于每年超过30万份的招聘信息（涵盖1600多个职位），以及国家技能框架中35个行业超过1300个工作角色的数据。

报告发现，为了充分应对与人工智能协同工作的要求，需要一套独特的人类能力。

为此，SWDA提议在现有16项关键核心技能 (CCS) 的基础上，引入“人机协作力 (Human-AI Agency)”作为第17项关键核心技能。

SWDA表示，关键核心技能框架旨在明确那些对就业能力和职业流动性至关重要的、可迁移的软技能和能力。

这项新能力指的是在工作场所使用人工智能时，能够运用人类判断力、保持自主性并承担责任的能力。

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声明指出，虽然人工智能技能让个人能够在工作中使用人工智能工具，但“人机协作力让个人在与人工智能合作时能够保持主导地位”。

这项拟议的技能是与成人学习学院合作开发的，将向公众征求反馈，预计更多细节将在2027年上半年公布。

与此同时，报告发现，各行各业对人工智能技能的需求已稳步增长，并已超出了科技行业的范畴。

报告发现：“人工智能技能以及使用人工智能相关应用和工具的能力，正成为新加坡各类工作的一项要求，这凸显了个人掌握适当人工智能技能的重要性。”

提及人工智能技能的招聘信息所占比例从2022年的3.6%上升到2025年的4%，并在2026年第一季度达到5.3%。

在2025年，提及此类技能的招聘信息中，有60%来自非技术类职位，涵盖金融、建筑以及维护和设施管理等职能部门。

总体而言，五分之三的职位招聘信息提及了人工智能技能，其中大部分要求掌握人工智能相关应用和工具的知识。

中高级职位的需求也更为强劲。提及此类专业知识的中高级职位招聘信息比例从2022年的3.8%上升到2025年的4.4%，而初级职位的这一数字则稳定在约3.4%。

从行业来看，教育领域的需求最高，其次是信息通信技术和电子行业。

SWDA首席执行官 Dilys Boey 表示：“这些由数据驱动的洞察及时提醒我们，熟练掌握人工智能应用和工具只是等式的一部分。个人必须继续培养其技术专长、人类判断力以及其他关键核心技能，才能有效地与人工智能协同工作，并利用人工智能创造更大的价值。”

职业发展

报告还发现，不同职业路径的技能要求和学习曲线各不相同。

初级职位往往更侧重技术技能，而中高级职位则更强调分析能力，到了高层，人际交往能力变得愈发重要。

报告还研究了个人在从初级晋升到中高级职位的过程中如何获取和深化技能，并强调了持续学习与发展的重要性。

报告指出：“尽管人工智能被用来辅助某些工作任务，但其中一些任务本身正是个人在工作中积累技能和经验的重要机会。”