华成建筑与两家中国公司赢得总值12亿新元的第二阶段大士路高架桥合同

工程将于2027年初动工，预计2032年完工

第二阶段大士路高架桥工程将向西端和东端延伸，连接先驱路、大士南和大士港。 图片来源：海峡时报

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[新加坡] 陆路交通管理局 (陆交局) 周三（9月30日）宣布，为第二阶段大士路高架桥的建设工程颁发了三份土木工程合同，总价值达12亿新元。

工程将于2027年初动工，预计2032年完工。

新加坡公司华成建筑 (Hwa Seng Builder) 赢得了价值3.816亿新元的先驱路高架桥合同。

中国交通建设股份有限公司（CCCC）的新加坡分公司，一家在上海和香港双重上市的中国国有建筑公司，获得了价值4.303亿新元的大士南3道高架桥合同。

中国港湾（新加坡）工程有限公司获得了价值4.044亿新元的大士南林荫大道高架桥合同。该公司是中国国有企业中国港湾工程有限责任公司的子公司，而后者隶属于中国交通建设股份有限公司（CCCC）。

陆交局表示，这三家公司在新加坡交付大型交通和土木工程基础设施项目方面都拥有良好记录。

例如，华成建筑目前正参与罗央高架桥和裕廊区域线三个地铁站的建设。与此同时，中国交建正在为新柔长堤快运系统（Johor Bahru-Singapore Rapid Transit System Link）和裕廊东综合公共交通枢纽进行高架桥和隧道工程。

第二阶段大士路高架桥工程将向西端和东端延伸，连接先驱路、大士南和大士港。竣工后，它将成为一条连接亚逸拉惹高速公路（AYE）和泛岛高速公路（PIE）至先驱路和大士南的连续高架道路，为前往大士港提供直接通道。

这将有助于推动大士南的工业发展，并支持未来十年新加坡集装箱港口业务整合至大士的计划。