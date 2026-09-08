因Embed公司被指拖欠公积金，英康保险终止向其出售平台

英康保险此前表示，Hive 超过 50% 的现有员工将被转移至 EFGH。 《海峡时报》图片：AZMI ATHNI 图片：《海峡时报》，AZMI ATHNI

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[新加坡] 英康保险 (Income Insurance) 已终止将其数码保险平台 Hive 出售给总部位于新加坡的金融科技公司 Embed Financial Group Holdings (EFGH) 的计划。

此前，EFGH 因被指未为六名员工缴付强制性公积金缴交额而被控上法庭，英康保险因此做出了这项决定。

英康保险的一名发言人于9月8日告诉《海峡时报》，原定调往 EFGH 的员工将“暂时继续受雇于英康保险”。

该发言人补充说：“我们将继续支持我们的员工，为客户和合作伙伴维持服务的连续性，并尽量减少对他们所依赖服务的干扰。”

英康保险曾在6月份表示，将以一笔未公开的金额将 Hive 出售给 EFGH。这意味着 EFGH 将拥有 Hive 100% 的股权，而英康保险则继续作为该平台的客户。

该保险公司此前曾表示，Hive 现有42名员工中，超过 50%（即27人）将被调往 EFGH。

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EFGH 由其执行主席兼集团首席执行官 Dennis Ng 于2024年创立，他曾在 Prudential、Allianz 和 Citi 担任高级职务。

创始团队还包括其集团副首席执行官 Eugene Leow，他曾是 Mediacorp 和 SPH Media 的高级媒体主管，以及首席增长与技术官 Dallas Ng。另外两名联合创始人则常驻非洲。

在8月接受《商业时报》采访时，Dennis Ng 表示，他的“finternet”（即金融互联网公司）倡导普惠金融。

他表示，EFGH 的业务遍及非洲约九个市场，那里许多人仍然无法获得银行服务、未受保险或保险不足。他还表示，计划将公司的业务版图进一步扩展到亚洲更多地区。

根据《海峡时报》查阅的控状，EFGH 未能为其集团副首席执行官、首席运营官、前首席财务官、集团战略合作主管等人在2026年3月份缴付公积金缴交额。

人力部 (MOM)、公积金局和劳资政纠纷调解联盟 (TADM) 在9月8日的一份联合声明中表示，公积金局是在 EFGH 未能在2026年4月的截止日期前缴付公积金后，才发现其未付款项。

他们指出，截至9月4日，劳资政纠纷调解联盟已收到六起针对 EFGH 的薪金索赔，并正在与相关方合作，通过调解解决这些索赔。

发言人表示：“公积金局已对 EFGH 提起诉讼，案件目前正在审理中。”他们补充说，人力部正在调查 EFGH 是否可能触犯《雇佣法令》下有关不支付薪金的罪行。

雇主必须在每个月的最后一天为符合条件的员工缴付公积金缴交额。若未能在次月14日之前缴付，将面临执法行动。

当记者联系 EFGH 时，该公司拒绝置评。

全国职工总会 (NTUC) 表示，来自非工会公司 EFGH 的员工已就拖欠薪金问题向其求助。

全国职工总会的一名发言人表示，从受影响的工会成员处了解到，他们没有收到应得的薪水。

该发言人补充说：“全国职工总会旗下的劳资政纠纷调解联盟（TADM@NTUC）一直在为受影响的工会成员提供咨询和调解支持，这些成员是专业人士、经理和执行人员，包括协助他们在劳资政纠纷调解联盟提出薪金索赔。”

工会成员可追索的索赔上限为3万新元，非工会成员的索赔上限为2万新元。

发言人补充说：“不支付或延迟支付薪金严重侵犯了雇佣法和工人的权利。面临薪金被拖欠或延迟发放的工人应及早寻求帮助。”

2026年早些时候，EFGH 成为12月比亚迪 (BYD) 新加坡国际马拉松赛的合作伙伴，并宣布与新加坡国家奥林匹克理事会达成一项为期五年的赞助合作关系。

继2025年首次赞助后，EFGH 又将对环法自行车赛新加坡绕圈赛的赞助延长了三年，该赛事将于11月7日和8日回归。

2025年12月，该公司透露计划通过与一家在美国上市的特殊目的收购公司 (SPAC) 合并的方式在美国上市，该交易对公司的估值约为4.25亿美元（5.41亿新元）。

当之前被问及为何选择SPAC途径而非传统的首次公开售股时，EFGH 表示，该协议为双方进入美国监管程序提供了一个结构化、透明的方式。《海峡时报》