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英康保险首席执行官 Andrew Yeo 辞职，公司正在物色继任者

他将于2026年底卸任，届时其任期将超过七年。

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    • 2024年7月，德国保险公司 Allianz 提议收购英康保险的多数股权，当时执掌该公司的正是 Andrew Yeo。
    • 2024年7月，德国保险公司 Allianz 提议收购英康保险的多数股权，当时执掌该公司的正是 Andrew Yeo。 照片：《商业时报》档案

    Joyce Lim

    Published Fri, Aug 28, 2026 · 08:25 PM

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】英康保险 (Income Insurance) 首席执行官 Andrew Yeo 将于2026年底卸任，届时其任期将超过七年。

    据《海峡时报》（The Straits Times）看到的一封致员工的电子邮件，董事会主席 Lim Sim Seng 表示，公司正在物色继任者，相关细节将适时公布。

    Lim 表示，Yeo 已通知董事会其辞职决定，但应董事会要求，将留任首席执行官至12月31日。在此期间，他将继续领导公司业务。

    “我们感谢他同意带领公司度过这一时期，并确保平稳过渡，”Lim 补充道。

    Yeo 于2015年加入英康，在2019年6月1日被任命为首席执行官之前，曾担任公司人寿与健康保险业务的执行副总裁兼总经理。

    Lim 表示，Yeo 在英康的转型过程中发挥了关键作用，包括加强和发展其代理人团队、建立数据办公室以及开拓新业务。

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    Yeo 在2024年7月执掌公司期间，德国保险公司 Allianz 提议收购英康的多数股权。这笔价值22亿新元的交易在五个月后告吹。

    由于担忧交易结构以及英康继续履行其社会使命的能力，政府叫停了这项拟议的合并。

    2024年10月16日，国会通过了一项旨在修订《保险法令》的法案，规定当监管批准申请涉及合作社或与合作社有关联的保险公司时，新加坡金融管理局（Monetary Authority of Singapore）必须考虑文化、社区及青年部的意见。

    在《保险法令》修正后，英康董事会和职总创优企业机构（NTUC Enterprise）确认 Allianz 已撤回其收购要约。《海峡时报》

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