金管局：伊朗冲突对通胀影响大于增长 人工智能提振将抵消经济拖累

金管局补充：核心通胀或将攀升并维持高位，预计2027年下半年回落

近期通胀将反映新加坡的管制定价上调，以及在喷气燃料价格上涨的背景下，旅游相关服务通胀的走强。 照片：商业时报资料图

【新加坡】新加坡金融管理局 (金管局) 表示，中东地区的事态发展至今主要影响的是新加坡的通货膨胀，而非其经济增长。虽然紧张局势再度升级可能给通胀带来上行风险，但这不太可能加剧其对经济增长的拖累。

金管局在周一（7月27日）发布的最新宏观经济检讨报告中补充说，短期内，强劲的人工智能需求带来的提振，将抵消其对经济增长的负面影响。

报告称：“在持续的人工智能驱动的科技周期支持下，新加坡的短期增长势头应保持坚挺。”

核心通胀在第二季度有所上升，预计将进一步走高并维持高位一段时间，然后在2027年下半年出现明显放缓。金管局并未调整官方预测区间。

这份宏观经济检讨报告发布前数小时，金管局刚在7月的政策评估中，出乎市场普遍预料，小幅上调了新元名义有效汇率政策区间的斜率。

中东担忧

金管局表示，与4月份的政策评估相比，尽管能源市场和贸易政策仍存在不确定性，但全球增长前景已温和改善。

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金管局称：“替代能源供应和库存减少，帮助能源市场在低于最初担心的价格水平上实现再平衡，从而限制了对经济增长的拖累。”

报告指出，通过霍尔木兹海峡的航运量可能需要几个季度才能恢复到冲突前水平，而石油基础设施的中断也需要时间来解决。

报告补充道：“尽管如此，新加坡港口的活动至今仍表现出较强的韧性，这表明区域航运线路在很大程度上并未受到影响中东贸易路线的干扰。”

报告指出，在2026年第二季度，中东冲突对石油相关行业构成了拖累，但其经济影响被科技相关领域的强劲活动所抵消有余。

金管局表示：“受影响的石油相关行业——包括化工制造、公用事业以及燃料和化学品批发——是4月份评估报告中确定的能源依赖型行业中一个更小的子集。”

金管局观察到，今年第二季度，石油相关行业整体同比萎缩了约11%。

由于原料供应中断，企业开工率下降，导致化工制造业产业群产出在4月至5月期间下滑。第二季度石油相关产品的实际国内出口也出现萎缩。

但第二季度，石油相关的转口贸易，特别是对马来西亚和印度尼西亚的转口，则显著增长。

金管局表示，这可能反映了区域市场在寻求替代供应来源时需求增加，并补充说，新加坡正在“扮演其作为石油供应链中区域性再分配枢纽的既定角色”。

至于能源依赖型的运输和仓储业，则受到强劲的航空货运量支持，其基础是高科技产品流动的增加。一些来自海湾地区的时效性强的货物也转道新加坡运输。

此外，金管局表示，新加坡科技相关行业的强劲扩张，足以抵消第二季度石油相关行业的疲软表现。

人工智能需求依旧强劲

关于人工智能相关的利好因素，金管局表示，在全球人工智能需求坚挺的支持下，新加坡的科技相关行业继续以高于趋势的速度扩张。报告补充说，信息通信和消费电子领域的增长尤其显著。

金管局指出，由于全球芯片需求异常强劲并持续供不应求，第二季度全球芯片销售额同比增长了113%。尽管这一优异表现可能由内存芯片价格飙升驱动，但据估计，潜在的销量增长也同样坚挺。

随着人工智能基础设施建设和模型部署的步伐加快，预计全球芯片需求将保持强劲，全年半导体销售额将反映出持续的下游需求。

金管局表示：“全球人工智能超级周期反过来为国内经济前景提供了一些支持，尤其是在科技相关领域。”并补充说，制造商预计短期内商业环境将有所改善。

报告称：“科技相关行业的快速增长和巨大的经济比重，通过信心效应为更广泛的经济体提供了支持。”

总体而言，新加坡的短期增长势头预计将相对坚挺，科技相关领域预计将贡献大部分增长。

除了人工智能，银行和基金经理日益增长的财富管理服务将帮助金融业作为资本流入的中介，在增加管理资产的同时，也提高了费用和佣金收入。

面向国内和旅游相关的产业群将受到“一系列强劲的公共部门建筑项目、可缓冲消费的稳健家庭净资产，以及下半年大型活动带来的访客数量温和增长”的支持。

关于近期实施的“301条款”关税，金管局承认新加坡对美国内出口的有效关税税率略有提高，但表示出口多元化以及免税电子产品出口的繁荣将缓冲其不利影响。

目前预测，新加坡经济的正产出缺口将在2026年扩大到潜在国内生产总值（GDP）的0.7%。

通胀维持高位

金管局表示，第二季度服务业单位劳动力成本增幅减弱，以及商业租金涨幅更为温和，可能促使服务业通胀放缓。当局也注意到消费者支出有所疲软。

报告指出，尽管如此，由于进口成本和燃料价格上涨的传导效应，核心通胀在本季度有所回升，并补充说，输入性成本压力应会在一段时间内保持高位。

预计油价将保持在高于2025年的水平，并在2027年期间逐步回落。

金管局表示，能源和电子投入成本的上升将推高上游和中间产品的价格，而厄尔尼诺现象可能在年底前进一步推高食品进口价格。这些成本上涨将持续传导，导致电力和燃气、交通、食品、零售及其他商品的通胀上升。

核心通胀预计也将在7月份上扬，这反映了新加坡的管制定价上调，以及因喷气燃料价格上涨而加剧的旅游相关服务通胀。

预计核心通胀将持续高企至2027年，随着全球油价预期放缓，输入性通胀得到缓解，通胀才会在下半年回落。

金管局表示，风险平衡仍然倾向于通胀走高。

如果能源价格再次飙升，通胀可能会更强劲地上扬。在全球人工智能相关活动更强劲扩张和更大溢出效应的背景下，更坚挺的需求状况可能导致更持久的通胀压力。

然而，全球和国内经济仍然存在一些下行风险。

金管局表示：“金融状况意外收紧或人工智能相关投资回落，可能会对国内生产总值（GDP）增长的可持续性以及通胀构成压力。”