Isca与IMDA联合推出计划 旨在提升会计师的人工智能应用能力

该计划灵活，支持多平台学习，并将对Isca会员免费开放

“AIxAccountancy”计划与Isca在三年内为6万名会计和企业融资专业人士提升技能的目标相符。 照片：BT FILE

【新加坡】新加坡特许会计师协会（Isca）与资讯通信媒体发展局（IMDA）于周五（7月3日）联合为会计及企业融资专业人士推出了一项人工智能应用能力计划。

该计划名为“AIxAccountancy”，是IMDA通过与各专业机构的合伙业务开发的首个此类计划。

此计划隶属“全国人工智能影响力计划”（National AI Impact Programme），该计划旨在未来三年内培训10万名非技术专业人士成为“人工智能双语人才”，即同时精通自身专业领域知识和人工智能语言。

“AIxAccountancy”计划也支持Isca加强会计行业人工智能能力的更广泛承诺，这与其在三年内为6万名会计和企业融资专业人士提升技能的目标一致。

Isca和IMDA表示，该计划旨在帮助在职专业人士按照自己的节奏在线学习使用人工智能。

计划详情

该计划将分两个循序渐进的阶段进行。

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第一阶段涵盖常见工作任务所需的技能，例如为财务报表分析创建由人工智能赋能的工作流程。学习者将亲身体验一系列人工智能工具。

在第二阶段，重点将是人工智能在会计、金融、审计和税务等领域特定岗位工作流程中的应用。

课程内容将定期更新，以确保其与行业发展保持同步。

完成两个阶段的学习者将获得证书、数字徽章和持续专业提升教育（Continuing Professional Development Education）学时。

Isca和IMDA表示，该徽章是“一种可验证、防篡改的成就记录，用于认可人工智能熟练度，向雇主证明其专业信誉”。

担任或有志于担任管理职位的人士，之后可以报读额外模块，这些模块将使他们有能力领导其所在组织负责任地采用人工智能并推动人工智能转型。

“AIxAccountancy”计划的参与者还可以访问AI Nexus，这是一个为会计和企业融资专业人士设立的专属中心，供他们学习和分享关于采用人工智能的见解、资源及最佳实践。

参与者可以访问一个沙盒环境，以试验、制作原型并构建自己的人工智能辅助工作流程，将所学直接应用于实际行业需求。此外，还将举办与领先会计公司和人工智能工具提供商的会议。

Isca和IMDA表示：“这些渠道共同确保参与者在整个计划中既能获得专家指导，又能进行有意义的同行学习。”

会计总长署正计划将“AIxAccountancy”计划纳入对所有4000名公共部门财务和内部审计人员的培训中。

Isca和IMDA将为身为新加坡公民或永久居民的Isca会员免费提供此计划。

人工智能助力会计行业发展

财政部第二部长Indranee Rajah在周五的Isca年度晚宴上宣布了该计划的启动。

同时兼任总理公署部长及国家发展部第二部长的Indranee在致辞中表示，在复杂的全球环境下，会计行业对于维护新加坡作为值得信赖的商业和金融中心的地位至关重要。

她说，为了在投资者和企业所依赖的、值得信赖的金融生态系统中有效发挥作用，会计师必须跟上时代的变革，包括积极拥抱人工智能转型。

“（‘AIxAccountancy’计划）将使专业人士能够超越日常的重复性工作，专注于需要判断、分析和决策的任务，而这正是会计行业的真正价值所在。”

旨在提升财务决策能力的计划

Isca于周五还发起了一项全国性的社区倡议，旨在帮助新加坡人做出明智的财务决策。

该倡议将从2026年下半年起，通过与社区组织、学校、基层组织及其他利益相关者的合作逐步推行。

这项名为“生活与理财要事”（Life & Money Matters）的倡议将由Isca旗下的慈善机构Isca Cares负责管理。

该倡议将动员会计行业的知识和专长，内容包括数字学习资源和社区工作坊。

参与者将获得关于日常财务主题的实用指导，例如预算编制、管理财务权衡、提前规划、识别金融诈骗以及建立长期财务韧性。

Isca表示，与推广金融产品或投资策略的传统金融知识普及计划不同，“生活与理财要事”专注于帮助个人在一生中做出更好的财务决策。

该机构补充说：“该计划旨在做到实用、公正且易于参与，为不同年龄和背景的新加坡人提供支持。”