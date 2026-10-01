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新加坡金融管理局高层人事变动 Jacqueline Loh将卸任副局长

她将转任局长办公室首席顾问

Tan Nai Lun

Tan Nai Lun

Published Thu, Oct 1, 2026 · 04:38 PM
    • 金管局的领导层变动将于11月1日生效。
    • 金管局的领导层变动将于11月1日生效。 照片：BT档案照片

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】新加坡金融管理局 (金管局) 企业发展副局长 Jacqueline Loh 将卸任，此项任命自11月1日起生效。

    她将被任命为局长办公室的首席顾问，协助局长处理风险监督、治理和领导力发展等领域的工作，同时她也将继续担任 Singapore Payments Network 的董事会主席。

    这项任命是该中央银行于周四（10月1日）宣布的一系列高层人事变动之一。

    Loh 的职位将由现任政策、支付与金融犯罪部助理局长 Loo Siew Yee 接替。

    履新后，Loo 将负责监管金管局的企业职能，包括组织与人才发展、技术，以及金融、风险与货币等部门。

    Loo 的职位则将由 Gillian Tan 接替，后者将卸下目前担任的发展与国际部助理局长一职。

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    在新职位上，她将负责审慎政策、反洗钱、执法以及对支付服务提供商的监管。

    Tan 的职位将由现任反洗钱司执行司长 Thong Leng Yeng 接任。

    发展与国际部负责推动新加坡发展成为国际金融中心，并管理金管局的国际关系事务。

    金管局局长 Chia Der Jiun 指出，Loh 在担任副局长的13年间，为市场与投资、发展与国际以及企业发展等多个领域做出了“重大而持久的贡献”，并展现了卓越的领导力。

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