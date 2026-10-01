新加坡金融管理局高层人事变动 Jacqueline Loh将卸任副局长
她将转任局长办公室首席顾问
- 金管局的领导层变动将于11月1日生效。 照片：BT档案照片
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【新加坡】新加坡金融管理局 (金管局) 企业发展副局长 Jacqueline Loh 将卸任，此项任命自11月1日起生效。
她将被任命为局长办公室的首席顾问，协助局长处理风险监督、治理和领导力发展等领域的工作，同时她也将继续担任 Singapore Payments Network 的董事会主席。
这项任命是该中央银行于周四（10月1日）宣布的一系列高层人事变动之一。
Loh 的职位将由现任政策、支付与金融犯罪部助理局长 Loo Siew Yee 接替。
履新后，Loo 将负责监管金管局的企业职能，包括组织与人才发展、技术，以及金融、风险与货币等部门。
Loo 的职位则将由 Gillian Tan 接替，后者将卸下目前担任的发展与国际部助理局长一职。
在新职位上，她将负责审慎政策、反洗钱、执法以及对支付服务提供商的监管。
Tan 的职位将由现任反洗钱司执行司长 Thong Leng Yeng 接任。
发展与国际部负责推动新加坡发展成为国际金融中心，并管理金管局的国际关系事务。
金管局局长 Chia Der Jiun 指出，Loh 在担任副局长的13年间，为市场与投资、发展与国际以及企业发展等多个领域做出了“重大而持久的贡献”，并展现了卓越的领导力。
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