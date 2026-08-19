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五家Japan Home门店停业；员工称Valu$正接管其业务

Valu$的运营商在两家公司均持有股份；《商业时报》已就收购范围发出询问

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Koh Kim Xuan ,

Chloe Lim &

Jermaine Fok

Published Wed, Aug 19, 2026 · 10:53 AM
    • 图为：位于四美（Simei）东福坊（Eastpoint Mall）购物中心的Japan Home分店。
    • 图为：位于四美（Simei）东福坊（Eastpoint Mall）购物中心的Japan Home分店。 照片：KOH KIM XUAN

    本文由AI辅助翻译

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    【新加坡】消息人士告诉《商业时报》（BT），家居零售连锁店Japan Home自6月以来已关闭了在新加坡的部分门店，不过其中一些门店可能会作为与Value Dollar（Valu$）联合经营的商店重新开业。

    从6月到7月，Japan Home在其Facebook页面上宣布，位于后港购物中心、世纪广场、纳福城、港湾中心和万国广场的五家分店将进行停业清仓。其官方网站目前显示“正在维护中”。

    《商业时报》记者于周二（8月18日）走访了九家Japan Home门店，发现其中三家已经停业，六家因“盘点库存”而关闭，部分门店内还存放着大量Valu$的商品：

    Valu$接管

    Japan Home门店的员工周二告诉《商业时报》，目前的情况是由于“管理层变动”，一些员工更表示，他们认为Japan Home已“完全被卖给了Valu$”。

    Valu$是一家以一元店概念经营的连锁零售店。

    Japan Home的员工表示，与Valu$联合经营的门店包括位于勿洛（Bedok）和兀兰（Woodlands）的分店，预计未来几天将有更多门店转为这种合作模式。

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    然而，一位Valu$的门店经理告诉《商业时报》，Valu$并不会取代Japan Home。不过，在水滨坊（Waterway Point）购物中心的Japan Home门店内，有员工被看到穿着Valu$的T恤衫。

    根据新加坡会计与企业管制局 (会计企管局) (Acra) 的记录，Valu$由DD Private Ltd公司运营，该公司由快速消费品供应商Radha Exports于2005年创立。

    根据一份提交给会计企管局的文件，在新加坡注册的Radha Japan公司持有Japan Home约30%的股份。Radha Japan旗下还拥有ACE Fresh和五金店Mr Fix。

    据Lifestyle Asia报道，其余股份由Japan Home Centre (Management) Ltd持有。该公司最近将在香港经营了35年的Hongkong Japan Home Centre更名为最美好的家园中心 (Best Home Centre)。

    其联合创始人Ngai Lai Ha和Peter Lau Pak Fai被列为在新加坡注册的Japan Home Retail Pte Ltd公司的董事。

    《商业时报》已向Japan Home和Valu$发出询问，以核实此次收购事宜。

    近年来亏损扩大

    Japan Home于1991年在香港成立，1999年业务扩展至新加坡，最初在大巴窑（Toa Payoh）、宏茂桥（Ang Mo Kio）和武吉士村（Bugis Village）开设了三家分店。截至今年6月，其门店数量已达34家。

    根据《商业时报》查阅的、提交给新加坡会计与企业管制局（Acra）的财务报表，在截至2025年4月30日的财政年度，该私营公司来自持续经营业务的税后亏损扩大了一倍以上，达到230万新元，而前一年的亏损为85万8596新元。在截至2024年4月30日的财年里，公司营收从之前的5370万新元下滑至5170万新元。

    在2024年之前，该公司的利润已连续三年下滑。

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