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许宝琨因“家庭原因”辞去部长职务，将继续担任国会议员

他将于6月1日卸下职务，但会继续为淡滨尼中居民服务

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Chloe Lim

Chloe Lim

Published Fri, May 22, 2026 · 04:10 PM — Updated Fri, May 22, 2026 · 07:39 PM
    • 许博士表示，自2015年从政以来，他“一直是个缺席的丈夫、父亲和儿子”。
    • 许博士表示，自2015年从政以来，他“一直是个缺席的丈夫、父亲和儿子”。 照片：MDDI

    本文由AI辅助翻译

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    【新加坡】总理公署（PMO）周五（5月22日）宣布，高级政务部长许宝琨因“家庭原因”辞去公职。

    他将于6月1日卸下人力部兼卫生部高级政务部长的职务。

    他的辞呈已获总理 Lawrence Wong 接受。

    许博士将继续担任淡滨尼集选区的国会议员，为淡滨尼中区的居民服务。

    “怀着沉重的心情做出决定”

    在总理公署宣布消息后，许博士在一段 Instagram 视频帖子中表示，他辞职的决定是“经过与家人深思熟虑和讨论后，怀着沉重的心情”做出的。

    许博士于2025年5月被任命掌管卫生部职务。他表示，感谢 Wong 总理在本届政府任期内信任并委以他更高职务。

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    他在视频中说：“然而，自2015年从政以来，我一直是个缺席的丈夫、父亲和儿子，将新加坡和选民的需求置于家庭之上。”

    “太长时间以来，我的妻子承担了家中大部分的重担，常常需要独自照顾我们的父母和孩子。”

    他补充说，他的家庭所需要的关注与“政治职务的要求不相符”，即使他将继续履行国会议员的职责，他仍会为家人“做正确的事”。

    许博士指出，他参与的经济战略评估工作最近已经完成，这让他有时间“重新调整优先事项”。

    Wong 总理回应

    消息宣布后不久，Wong 总理在一则 Facebook 帖子中感谢许博士“多年来为政府和新加坡所做的贡献”。

    总理特别提到了许博士在婴儿配方奶粉政府工作小组中的领导作用，该小组不仅推出了更多价格实惠的选择，还推行了新的医院措施，为父母提供了更多的选择和透明度。

    Wong 总理还提到了许博士在贸易与工业部、人力部以及全国职工总会任职期间，致力于“提升工友、加强三方合作伙伴关系，并帮助企业建立新能力以适应变化”。

    Wong 总理说，在国家发展部以及永续发展与环境部任职期间，许博士“领导了发展我国农业食品领域、加强食品安全和保障以及改善可持续发展实践的工作”。

    而在卫生部，他“通过健康SG和乐龄SG计划，为新加坡人过上更健康的生活奠定了基础，同时致力于让所有新加坡人都能负担得起并获得医疗保健服务”。

    Wong 总理表示，他理解许博士希望花更多时间陪伴家人的愿望。“我很高兴他将继续为淡滨尼中的居民服务，并在国会中做出贡献。”

    许宝琨博士职业生涯时间线

    • 2013年：作为人民行动党（PAP）候选人开始其政治生涯，参加了2013年榜鹅东单选区的补选，并获得43.37%的选票。从政前，许博士是新加坡中央医院结直肠癌基因组健康服务中心的创始主任。
    • 2015年：加入六人制的人民行动党团队，在宏茂桥集选区对阵革新党。其团队赢得78.64%的选票份额后，他当选为国会议员。
    • 2016年至2017年：同时担任贸易与工业部兼国家发展部政务部长。
    • 2017年至2018年：担任国家发展部高级政务部长。
    • 2017年至2020年：担任贸易与工业部高级政务部长。
    • 2018年至2021年：担任全国职工总会（NTUC）副秘书长。
    • 2021年：兼任人力部高级政务部长。
    • 2022年：卸下卫生部职务后，被任命为永续发展与环境部高级政务部长。
    • 2025年：在2025年大选后，被任命为卫生部高级政务部长，同时保留其人力部职务。

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